Las escuelas de Madrid, y de toda España, arrancan diciembre sabiendo que antes de que acabe el mes, los niños ya estarán disfrutando de sus esperadísimas vacaciones. Y es que a todos los niños y también a los adolescentes, les gusta el ambiente festivo que trae consigo la Navidad y como no, el tener algo más de quince días para descansar, estar en familia, celebrar y como no, recibir regalos. Pero ¿cuáles son las fechas exactas de las vacaciones de Navidad en los colegios de Madrid?.

Durante estas semanas previas a que comiencen estas vacaciones, las familias empiezan a organizarse, los colegios ajustan horarios y los más pequeños cuentan los días que faltan para entrar en ese parón que marca el invierno. La Navidad en los centros escolares madrileños se prepara semanas antes, pero es en diciembre cuando todo se acelera con los típicos festivales, villancicos, y funciones antes de que por fin puedan descansar. Y lo cierto es que la fecha de esas vacaciones de Navidad en los colegios de Madrid está más cerca de lo que piensas, por lo que te la desvelamos a continuación, para que te puedas organizar y además, te explicamos algunos de los mejores planes para hacer con los niños en la capital esta Navidad.

Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad en los colegios de Madrid

Cuando se trata de vacaciones, muchas familias necesitaban saber con tiempo las fechas exactas para cuadrar trabajo, conciliación y planes, porque el calendario escolar del 2025-2026 trae algunos matices respecto a años anteriores. Y aunque cada colegio pueda tener pequeñas diferencias organizativas, la Comunidad de Madrid sí fija un marco común que afecta prácticamente a todos los centros públicos y concertados.

Según el calendario oficial, las vacaciones de Navidad en los colegios de Madrid empiezan el 20 de diciembre de 2025. El último día lectivo será el viernes 19 y el periodo no lectivo se prolongará hasta el 7 de enero de 2026, de modo que los estudiantes volverán a clase justo después de la festividad de Reyes. Es un buen número de días de descanso que permite a las familias organizarse con bastante margen.

Planes para hacer en las vacaciones de Navidad con niños en Madrid

Y una vez conocemos las fechas de las vacaciones de Navidad de los niños, y sabiendo que será hasta pasado Reyes, ¿qué tal si pensamos algunos planes para que se diviertan? Al margen de las reuniones familiares, la Navidad se puede aprovechar para muchos planes, algunos de los cuáles son ya toda una tradición en Madrid.

Es el caso de las pistas de hielo. Las de Plaza de España o Colón suelen ser las más transitadas, pero la de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles aporta ese toque especial de patinar bajo una cúpula iluminada. La del Matadero abre también en diciembre y es otra apuesta segura. Todas son perfectas para una tarde en familia, quemar energía y hacer un plan diferente sin salir de la ciudad.

Y para quienes prefieren un plan más navideño, una visita a Abetos Montes en Ciudad Universitaria es casi un ritual. Allí los estudiantes de Ingeniería de Montes venden abetos naturales con raíces, procedentes de cultivos sostenibles. Muchas familias aprovechan para elegir árbol, hacer fotos y empezar la decoración desde casa.

Otro clásico reciente es el Tren de la Navidad, que convierte la línea 3 del metro en un pequeño paseo festivo con música, luces y la presencia de elfos y personajes navideños. Los fines de semana, incluso, suele aparecer Papá Noel o algún Rey Mago, lo que convierte el trayecto en un momento especial para los pequeños.

Para los que buscan tradición pura, Cortylandia sigue siendo un punto de encuentro inevitable. Por mucho que pasen los años, sigue despertando la misma ilusión y es uno de esos planes que nunca falla, especialmente si se va con niños en edad escolar.

También un plan clásico es visitar los belenes del Ayuntamiento y de la plaza de la Villa y que resultan una forma sencilla de acercar el arte navideño a los niños. Y si la idea es algo más dinámico, el Circo Price vuelve con su espectáculo familiar, uno de esos planes que gustan tanto a adultos como a menores.

Más adelante, ya en enero, llegará FLOW, la experiencia inmersiva que transformará la iglesia Friedenskirche mediante videomapping y música. Es un plan diferente, pensado para vivirlo con calma y sorprender a los niños con algo poco habitual.

Para cerrar el día, siempre es buena opción subir al Naviluz, el autobús navideño que recorre las principales calles iluminadas sin necesidad de caminar durante horas. Y si la música es lo vuestro, los coros navideños del distrito Centro y los mercadillos repartidos por toda la ciudad ofrecen planes sencillos, accesibles y muy navideños.

Por último, las fiestas terminan como siempre: con las cabalgatas de Reyes. La principal, la de la Castellana, es la más multitudinaria, pero casi todos los distritos organizan su propia cabalgata.