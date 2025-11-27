Uno de los momentos más esperados por estas fechas en la capital ha llegado. El clásico Tren de la Navidad del Metro de Madrid está de vuelta para transformar la línea 3 en un recorrido mágico entre El Casar y Moncloa. Durante las próximas semanas, los usuarios podrán viajar acompañados por los personajes navideños más reconocidos, disfrutar de conciertos gratuitos y participar en actividades infantiles específicamente pensadas para esta celebración.

La inauguración oficial tuvo lugar en la estación de Sol el pasado martes 25 de noviembre con un viaje inaugural protagonizado por David Bisbal, quien interpretó varios de sus famosos villancicos ante decenas de viajeros antes de subirse al tren rumbo a Plaza de España. Este acto dio inicio a la programación especial anunciada por la Comunidad de Madrid, que convierte al Metro en uno de los ejes del ocio festivo para madrileños y visitantes estas Navidades.

Fechas y horarios del Tren de la Navidad

El Tren de la Navidad del Metro de Madrid regresa este año desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Durante estas fechas, el tren especial funciona con distintos pases festivos:

Los viernes 28 de noviembre, 5, 12, 19, 26 de diciembre y 2 de enero , en horario de 17:00 a 20:00 h.

, en horario de h. Los sábados 29 de noviembre, 6, 13, 20, 27 de diciembre y 3 de enero , con turnos de 11:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h.

, con turnos h. Los domingos 30 de noviembre, 7, 14, 21, 28 de diciembre y 4 de enero : también de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h .

: también . Los días 8, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, volverá a haber doble turno siguiendo con lo anterior (según lo definido por la organización).

Además, los acompañantes navideños (Papá Noel y sus elfos durante los viernes, fines de semana y los días 22-24 de diciembre, y luego los pajes de los Reyes Magos entre el 26 de diciembre y el 5 de enero) estarán presentes en esos trayectos especiales.

Recorrido y trayectos del Tren de la Navidad

Este año el Tren de la Navidad circula por la Línea 3 del Metro de Madrid, conectando la cabecera de El Casar con Moncloa y atravesando de esta manera buena parte del sur y centro de la capital.

Cada día, la localización y los horarios exactos del tren se irán comunicando a través del perfil oficial de Metro de Madrid en la red social X, por lo que es recomendable estar pendiente a las actualizaciones de la cuenta si no te quieres perder la esperada atracción.

Actividades en las estaciones y espacios culturales

El Tren de la Navidad no llega solo: se acompaña de una programación complementaria en estaciones y espacios vinculados al Metro. Entre lo que se ha organizado para estas Navidades están:

Espectáculos infantiles y trayectos especiales con personajes navideños para escolares , partiendo desde El Casar hasta Almendrales .

con personajes navideños , partiendo . Un belén tradicional en el Museo de los Caños del Peral (junto a la estación de Ópera), instalado por la Asociación de Belenistas de Madrid, que rememora la Sagrada Familia y la Adoración de los Reyes Magos.

(junto a la estación de Ópera), instalado por la Asociación de Belenistas de Madrid, que rememora la Sagrada Familia y la Adoración de los Reyes Magos. Conciertos de góspel en varias estaciones ( Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central ) en fechas concretas entre diciembre .

varias estaciones ( ) en fechas concretas entre . Eventos musicales especiales como un concierto a cargo del grupo de viento-metal Atlántida Brass, en la histórica Nave de Motores de Pacífico.

En conjunto, estas iniciativas buscan que el Metro no sea solo un medio de transporte, sino también un espacio festivo y cultural durante estas Navidades.

Hasta qué día está el Tren de la Navidad en el Metro de Madrid

El servicio especial del Tren de la Navidad se mantendrá hasta el 6 de enero de 2026, coincidiendo con la jornada de la festividad de Reyes.