David Bisbal ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad en Madrid -como ya es tradición-. Si el año pasado escogió la Real Casa de Correos para dar un concierto gratuito donde interpretó Todo es posible en Navidad, este año se ha reinventado y ha ofrecido un show en uno de los lugares más transitados de la capital: el Metro.

El artista almeriense ha puesto en marcha el Tren de la Navidad. El suburbano, decorado de luces para la campaña festiva, recorrerá distintos puntos de la ciudad, como la estación de Sol, donde ha tenido lugar este concierto del cantante, que no ha podido contener la ilusión al formar parte de esta iniciativa.

David Bisbal inaugura el Tren de la Navidad. (Fotos: Gtres)

David Bisbal inaugura la Navidad en el Metro de Madrid

El ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha hecho un directo con varios villancicos de su disco navideño, como el mítico El burrito sabanero. Además, ha tenido la ocasión de montarse de nuevo en el transporte público en el que ha hecho tantos trayectos desde que llegara a Madrid y que ha recordado con nostalgia. Acompañado por José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, el andaluz ha viajado desde Sol hasta Plaza de España.

😍 ¡¡Sorpresa!! 🎤🚇 @davidbisbal ha venido a cantar a Metro de Madrid para desear feliz Navidad.#LlevamosLaNavidad pic.twitter.com/Mf08yYtNZh — Metro de Madrid (@metro_madrid) November 25, 2025

Tras ello, el de Almería no ha dudado en atender a los medios, a los que les ha contado cómo surgió esta colaboración. «El año pasado estuve en la Real Casa de Correos y este año nos invitaron a cantar aquí en el Metro de Madrid», ha comenzado diciendo.

El cantante, que sigue de gira por distintos puntos del país, ha reflexionado sobre este transporte público, que desplaza a tantas personas cada día en Madrid: «Me parece muy bonito, porque todo el mundo lo usa para desplazarse a sus lugares de trabajo, para ver a sus familias también. Son fechas señaladas y me ha gustado muchísimo teneros a todos».

Si por algo se caracteriza Bisbal es por llevar por bandera -y nunca mejor dicho- su patria. No solamente presume con frecuencia de sus orígenes, sino también de la ciudad que le acogió hace más de dos décadas y que le ha visto cumplir sus sueños: «Madrid es mi casa obviamente, probablemente hace 25 años atrás cogí una de estas líneas para conseguir mi sueño. Madrid se convirtió en mi casa».

El artista ha recordado cómo fue su primera vez en el Metro de Madrid. (Fotos: Gtres)

La iniciativa de Metro de Madrid

Con motivo de la Navidad, el Metro de Madrid ha ampliado su programa con espectáculos e iniciativas -como talleres o exposiciones temáticas- que se desarrollarán desde comienzos del mes de diciembre hasta principios de enero.

Además, como un regalo para los más pequeños de la casa, los fines de semana -además del 22,23 y 24-, viajará en el suburbano Papá Noel y sus elfos. Y, desde el 26 hasta el 6 de enero, se sumaran a ellos los Reyes Magos de Oriente.