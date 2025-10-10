Fundación NEOS, la asociación fundada por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y la ex líder del PP en el País Vasco María San Gil, ha lanzado un vídeo titulado «Orgullosos de lo que somos» para animar a los españoles a celebrar el Día de la Hispanidad.

Este año, la entidad recoge los testimonios de cinco hispanoamericanos procedentes de Cuba, Venezuela, México y Nicaragua que expresan con emoción su gratitud hacia España, su admiración por la historia compartida y su convicción de que no hay nada por lo que pedir perdón, más bien al contrario.

NEOS, creada en noviembre de 2021, nació de la acción conjunta de la Fundación Villacisneros, Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que comenzaron su andadura hace años organizando conferencias de forma conjunta.

A pesar de que algunos de sus integrantes vienen del mundo de la política, en su manifiesto fundacional NEOS dejó clara su desvinculación de la política. «No somos ni queremos ser un partido político. Nuestra prioridad y nuestro debate se coloca en otro ámbito», subrayó.

Se trata, por tanto, de un proyecto de la sociedad civil que tiene como objetivo proteger los fundamentos de «la Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona y la Familia, la Libertad —singularmente la libertad religiosa—, la Nación y la Corona».