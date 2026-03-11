El fondo de inversión CVC se ha comprometido con los principales accionistas de Naturgy a permanecer dos años más en el capital de la compañía gasista, según fuentes conocedoras de la situación. Para ello, cuenta con la cobertura de BlackRock, que ha permanecido 10 años en el accionariado, mientras que CVC lleva ocho. De esta forma, pretende maximizar su beneficio, puesto que espera que la acción se siga revalorizando en Bolsa.

Como es sabido, BlackRock vendió la semana pasada el 11,4% que le quedaba en el capital de Naturgy por 2.791 millones de euros, con lo que completaba su salida de la empresa. Este fondo inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros.

Tanto GIP (el fondo que entró en Naturgy y fue posteriormente adquirido por BlackRock) como CVC entraron a unos 19 euros por acción como media frente a los 25 en que cotiza en la actualidad (y llegó a 27,90 antes de las caídas provocadas por la guerra de Irán). Pero, lógicamente, CVC ha cobrado dividendos dos años menos que BlackRock.

Por eso, pretende estar el mismo tiempo y cobrar dos años más de dividendo; cabe recordar que Naturgy destina a pagar a sus accionistas el 85% de su beneficio y pretende alcanzar el 95% en 2027. Asimismo, confía en la continuidad de la subida de la acción, ya que tiene plena confianza en la gestión del presidente de la compañía, Francisco Reynés. Es decir, CVC confía en que aguantar le permitirá salirse del capital con mayores plusvalías.

Además, la colocación de BlackRock ha incrementado el free float (capital que no está en manos de accionistas significativos) hasta el 32% frente al exiguo 10% en que se encontraba hace un año. Esto es muy relevante, puesto que Naturgy gana peso en los índices internacionales -que hasta ahora penalizaban su escasa liquidez- y eso implica que más fondos indexados, que replican esos índices, tendrán posiciones en la gasista. Lo cual supone un aliciente más para la subida del valor y, en todo caso, un freno a las eventuales caídas.

Paz entre Criteria e IFM

Además, todo indica que la guerra entre Criteria (el holding de La Caixa) y el fondo IFM se ha pacificado y que, con la última recomposición del consejo con un nuevo miembro para cada uno, todo el mundo ha quedado conforme. Esto también es relevante para CVC, puesto que, de esta forma, la empresa podrá centrarse más en ejecutar sus planes de negocio y olvidarse de batallas internas.

Criteria adquirió un 2,5% del capital en la citada colocación de BlackRock, con lo que alcanza ya el 28,5%; nadie quiere llegar al 30% porque le obligaría a lanzar una OPA sobre el 100%, según la normativa española. Por su parte, IFM no compró en esta operación, pero tiene intención de elevar su participación, que actualmente se sitúa en el 15,17%, como adelantó OKDIARIO.

Las fuentes consultadas sostienen que IFM aprovechará este incremento del free float de Naturgy para realizar adquisiciones en el mercado. Y ahora, la oportunidad es clara tras las caídas provocadas por la fuerte subida de la cotización del gas natural a consecuencia de la guerra de Irán.