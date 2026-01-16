El fondo australiano IFM, propietario del 15,17% del capital de Naturgy, está dispuesto a incrementar su participación en la energética comprando parte de los porcentajes que tienen previsto vender CVC y BlackRock siempre que el precio sea razonable, según fuentes conocedoras de la situación. Ese incremento llegaría como máximo al 29,9% para no tener que lanzar una OPA, y situaría a IFM por encima de Criteria, que actualmente posee el 26% del capital.

Como es sabido, BlackRock colocó el 7,1% del capital de Naturgy en pequeñas participaciones el pasado 10 de diciembre, de forma que no surgió ningún nuevo accionista significativo. La intención del mayor fondo de inversión del mundo es vender toda la participación procedente de GIP, fondo que adquirió el año pasado (un 11,42%), y quedarse con en torno a un 2% para los fondos indexados que replican el Ibex 35.

Por tanto, realizará más colocaciones en el futuro, para las que ha fijado como precio de referencia los 24,75 euros por acción a que se realizó la de diciembre. Actualmente, Naturgy cotiza en torno a 26 euros, pero BlackRock tendría que ofrecer un descuento en próximas colocaciones, como ya hizo entonces.

Las fuentes consultadas creen que también CVC pretende sacar al mercado el 13% aproximadamente que controla en solitario tras la ruptura de su pacto con la familia March (Corporación financiera Alba); un movimiento que pretende precisamente dejar las manos libres al fondo de capital riesgo que gestiona Javier de Jaime para deshacer su posición. Y también se espera que los propios March acaben vendiendo el 5% que ahora controlan en solitario.

En todas estas colocaciones que se prevén para los próximos meses, no aparece en el horizonte ningún inversor de referencia que quiera hacerse con una participación superior al 3%, tras el fracaso de la OPA conjunta que pretendía lanzar la emiratí Taqa junto con Criteria (el holding industrial de La Caixa).

El único interesado es el que ya está dentro de Naturgy: el citado IFM, que también lanzó una OPA parcial sobre el 22,69% del capital en 2021 y sólo fue aceptada por un 10%. Posteriormente, ha ido realizando compras hasta el 15,17% que posee en la actualidad, y las fuentes aseguran que está interesado en elevarla aprovechando estas próximas colocaciones si se hacen con descuento sobre la cotización bursátil.

Escenario explosivo

¿Hasta dónde? Pues, como máximo, hasta ese 29,9% donde se sitúa el umbral para ni tener que lanzar una OPA sobre el 100% del capital. Ahora bien, si llegara a este porcentaje, se abriría un escenario inédito y potencialmente explosivo en Naturgy: IFM superaría a Criteria como primer accionista de la compañía: el fondo tendría ese 29,9%, el holding de La Caixa el 26% y el resto sería free float (capital libre en Bolsa), si March también vende y no suma sus fuerzas a las de Criteria.

Probablemente, Criteria volvería a elevar su participación como hizo tras la venta de BlackRock (adquirió otro 2%), pero también se quedaría por debajo del 30%. Con lo cual, el escenario de gobernanza no cambiaría: dos accionistas prácticamente empatados en el capital, que tendrían los mismos asientos en el consejo y cuyas estrategias ya han chocado en numerosas ocasiones.

Si este caso se termina concretando, las grandes decisiones tendrían que tomarse en la junta general de accionistas. Decisiones como la imposición de un consejero delegado que quite poder a Francisco Reynés, el presidente ejecutivo, como ya intentaron los fondos en 2023. Una maniobra que entonces frenó La Caixa, pero que en ese nuevo escenario sí podría ser factible.