Nadie quiere pasarse del 30% de Naturgy para no tener que lanzar una OPA por el 100%

El fondo IFM está dispuesto a llegar al 29,9% del capital de Naturgy, como adelanta este viernes en exclusiva OKDIARIO, pero no más allá. La razón es que superar el 30% implica la obligación de lanzar una OPA (oferta pública de adquisición) sobre el 100% del accionariado.

Es decir, tendría que comprar todas las acciones que quieran vender sus titulares, y al mismo precio que la última compra que realice IFM, lo cual supone un gasto ingente que no está dispuesto a asumir. Y lo mismo ocurre con Criteria, el holding de La Caixa, que necesitaría un socio para lanzar una OPA, como ya intentó con la emiratí Taqa en 2024.

Estas obligaciones están establecidas en la normativa española, en especial en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. Y explican por qué en muchas compañías el principal accionista se queda en el 29,9% y, aun así, tiene el control absoluto sin llegar al 51% porque no hay otros accionistas significativos que sumen un porcentaje superior.

El Gobierno está a punto de protagonizar una jugada para intentar esquivar esta obligación en Talgo. Así, el consorcio vasco liderado por Sidenor y el propio Gobierno autonómico se ha hecho con el 27,41% del capital, pero la SEPI ha adquirido un 7,9% adicional porque no era suficiente para rescatar a la ferroviaria.

En estos casos, si ambos accionistas están concertados, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) debe obligarles a lanzar una OPA por el 100% al superar el citado 30%. Y en este caso, es evidente la concertación, pues la operación fue decidida en una reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.

Ahora bien, el Ejecutivo espera que el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, sea capaz de hacer una pirueta legal para evitarlo, como ya hizo este organismo con el asalto del propio Gobierno y del fondo Amber a Indra., cuando apreció «coordinación pero no concertación»