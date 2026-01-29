Los Reyes presiden en Huelva la misa en honor a las víctimas del accidente de Adamuz

El accidente de Adamuz (Córdoba) no sólo ha dejado al descubierto una crisis ferroviaria que debe ser solucionada con urgencia, sino que le ha costado la vida a 45 víctimas. Los familiares y amigos de los afectados, junto con algunos políticos y los Reyes de España, se han trasladado hasta Huelva para asistir a una misa homenaje que ha estado cargada de sentimiento. Como era de esperar, don Felipe y su mujer han hecho acto de presencia y el pueblo no ha tardado en aplaudir su llegada. Una vez más, Sus Majestades han demostrado que están al lado de los afectados, tal y como ha sucedido en otras catástrofes.

Los padres de la princesa Leonor han estado acompañados por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Este último también se ha encargado personalmente de entender a los afectados y de buscar soluciones. Otro de los rostros políticos que merece una mención es Alberto Núñez Feijóo, el líder de Partido Popular. Dicha formación se ha preocupado por el accidente de Adamuz y ha exigido responsabilidades para que no vuelva a suceder.

La misa en honor a las víctimas

Los Reyes Felipe y Letizia. (Foto: Gtres)

Los Reyes Felipe y Letizia han cumplido con su agenda y, haciendo honor a la puntualidad que siempre les ha caracterizado, han aparecido en el acto a las 18:00 horas. La misa ha tenido lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín, uno de los edificios más emblemáticos de la zona, y ha estado oficiada por el obispo de la diócesis de Huelva Santiago Gómez Sierra. No obstante, también han participado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana.

Hay que tener en cuenta un dato importante. El acto se ha celebrado en Huelva porque eran de allí 28 de las víctimas, personas que han perdido la vida por una causa que provoca indignación y preguntas a partes iguales. Los cálculos estimados afirman que han asistido al homenaje alrededor de 3.500 personas. Para facilitar el acceso y evitar los problemas de saturación, las puertas se han abierto a las 16:30 horas.

Moreno Bonilla y Feijóo en la misa. (Foto: Gtres)

El Ayuntamiento ha previsto que iba a ser un acto multitudinario, por eso han facilitado la comunicación, proporcionando autobuses gratuitos que enlazan los barrios del centro con el pabellón.

El comportamiento de los Reyes

Como no podía ser de otra forma, la actuación de los Reyes ha sido impecable. Don Felipe y doña Letizia han mantenido la compostura a la par que han sido cercanos con los familiares de las víctimas y con el pueblo en general. Los protagonistas son las personas que han fallecido tras la tragedia de Adamuz, pero es evidente que uno de los focos estaba puesto en Sus Majestades.

Las autoridades pertinentes barajaron la posibilidad de hacer la misa en la Catedral de La Merced, pero después se dieron cuenta de que iba a ser un acto multitudinario, así que necesitaban un lugar más amplio. De esta forma, la representación política, Sus Majestades, los familiares de los afectados y el pueblo han podido estar más espaciados.