Ana Rosa ante la ausencia de Sánchez en el homenaje a las víctimas de Adamuz: «No es valiente»

Ana Rosa Quintana ha repartido hoy jueves 29 de enero doble ración de ataques al Gobierno de Pedro Sánchez. Por un lado, la comunicadora de Mediaset ha criticado al presidente tras anunciar que no acudirá al homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en el que sí que estarán presentes los reyes. “Entiendo que cuando tienes que hablar de 46 muertes de ciudadanos es mejor no aparecer, pero, hombre, no es muy valiente”. Ha dicho la presentadora de El programa de Ana Rosa además de dedicar su habitual editorial a la renuncia de Ábalos de su acta de diputado en el Congreso. Sobre este asunto ha dicho sosas tales como: «Jugada maestra de Sánchez, que saca de nuevo un conejo de la chistera. Tras negociar con Junts y Podemos cambios en el preámbulo del traspaso de inmigración a Cataluña para que parezca menos racista, el doctor Sánchez resucita a Frankenstein».

Ana Rosa contra Sánchez por no ir al homenaje

Hoy se realiza un homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. A este homenaje sí que asistirán los reyes, pero no contará con la presencia de Pedro Sánchez ni de Óscar Puente.

Ante esta importante ausencia, Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo y ha dicho: «Sánchez está estando muy ausente en este drama, en esta desgracia con 46 muertes, con centenares de heridos. No fue el día que fueron los reyes, no va a ir al funeral de esta tarde en las instalaciones municipales porque no entran en la catedral. Entiendo que cuando tienes que hablar de 46 muertes de ciudadanos es mejor no aparecer, pero, hombre, no es muy valiente”.

“Desde el lunes, que ya se había producido el accidente, no apareció en toda la semana, no fue cuando fueron los reyes a ver cómo era el accidente, a los hospitales para ver cómo estaban las personas, hoy no va al Senado, pero es que no va a ir al funeral tampoco, es que a él no le gustan las malas noticias”, ha continuado Ana Rosa.

Y, por último, la periodista ha asegurado que: «Es un acto homenaje, funeral son los que se realizan en la iglesia. Hoy van los reyes, es que tenía que estar el presidente del Gobierno, en acompañamiento a los familiares de las víctimas, y no va a estar porque no quiere dar la cara con un asunto en el que directamente hay una responsabilidad del Estado”.

«La última jugada maestra de Sánchez»

Por otra parte, nada más arrancar El programa de Ana Rosa, la presentadora ha dedicado su famoso editorial a la última «jugada maestra» del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Buenos días. Comenzamos nueva etapa de la legislatura. Con la renuncia a su acta, el disputado voto del señor Ábalos vuelve a manos del PSOE, por lo que Junts solo tendrá que abstenerse para que salgan adelante las iniciativas del Gobierno. Jugada maestra de Sánchez, que saca de nuevo un conejo de la chistera. Tras negociar con Junts y Podemos cambios en el preámbulo del traspaso de inmigración a Cataluña para que parezca menos racista, el doctor Sánchez resucita a Frankenstein. Una negociación a dos bandas que puede haber sido a tres bandas, porque faltaba el escaño de Ábalos en esta ecuación. La pregunta es: ¿Qué le van a dar a cambio a Ábalos? Ese escaño era oro para el PSOE porque era la llave de la legislatura. Sánchez ya dijo que iba a buscar apoyos debajo de las piedras», ha arrancado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

«Precisamente ABC publica hoy que Adif compró piedra no homologada para el AVE a la cantera que empleaba a la mujer del exasesor de Ábalos. Esto lo tendrá que explicar hoy Óscar Puente en el Senado, entre otras cuestiones. Veremos si hoy acude a la Cámara Alta el Óscar Puente del dato o el Óscar Puente del relato. Relato: El ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia. Dato: Ahora sabemos que Adif detectó 123.732 traviesas defectuosas en 65 kilómetros de la vía de Córdoba. Relato: «los trenes podrán viajar a 350 kilómetros por hora». Dato: La España que funciona acumula 135 roturas de carriles anuales, 80 limitaciones en la alta velocidad y los problemas en Rodalíes son por cambio climático. Si trenes diseñados para ir a 300 por hora van a 80 retrocedemos en el tiempo hasta la inauguración de aquella máquina a vapor que recorrió por primera vez Barcelona Mataró en 1848. Esta es la España que progresa… hacia atrás, con materiales low cost o no homologados», ha continuado.

Ana Rosa Quintana ha concluido apuntando: «Sin embargo, con estos mimbres, el accidente de Adamuz es extraño. El dato es que no hay mantenimiento y el relato es la España del cohete. El que no da explicaciones es el presidente, que no va a ir hoy a la misa por las víctimas presidida por los Reyes. Ya que no lo va a escuchar en persona, nos quedamos con lo que el hijo de de Nati, fallecida en el Alvia, le ha dicho por escrito en una carta a Pedro Sánchez: Quienes debían protegernos nos fallaron».