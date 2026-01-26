Ana Rosa, demoledora contra Sánchez: «Todo le pasa a usted y nunca asume responsabilidades»

Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro sobre la gestión del Gobierno tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. La comunicadora de Telecinco se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez y ha dicho: «El Gobierno, en nombre del Estado, es el responsable de impedir las tragedias. La soldadura que saltó por los aires simboliza al Estado que usted representa». Además, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha señalado que: «Llevamos desgracia tras desgracia. Todo le pasa a usted y nunca asume responsabilidades. Siempre la culpa es del otro. Ahora no hay un Mazón al que agarrarse. Construyen relatos para agarrarse a los sillones».

Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa de este lunes 26 de enero con su editorial diario, centrado una vez más, en las polémicas surgidas a raíz de la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba.

«Buenos días. Las tragedias suceden. Es lo que ha dicho Pedro Sánchez en un mitin. ¿Cómo que las tragedias suceden, presidente? El Gobierno, en nombre del Estado, es el responsable de impedir las tragedias. La soldadura que saltó por los aires simboliza al Estado que usted representa. El Estado que debe velar por nosotros invirtiendo en infraestructuras. Las tragedias suceden cuando no se invierte en evitarlas. ¿Y quién se responsabiliza de las tragedias? Nadie. Usted defiende la gestión de Puente con la misma vehemencia con la que defendió a Cerdán», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «Nuestro presidente asegura que ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad. Vamos por partes. Empatía: La empatía se demuestra escuchando a los maquinistas que denuncian el mal estado de las vías. Puente llamaba paletos de derechas a los que denunciaban los problemas en los trenes y habla de suflé emocional. La culpa acabará siendo del soldador. La empatía se demuestra asumiendo responsabilidades, escuchando a las víctimas y no utilizando su dolor en un mitin. Sánchez dice que no ha entrado en confrontación. No ha entrado en confrontación porque así lo decidió la oposición. Eficacia: No han sido eficaces las revisiones porque ha habido un descarrilamiento. Usted pasará a la historia por ser tan eficaz que en 2027 se cumplirá una legislatura entera sin presupuestos. Transparencia: Puente aseguró que la revisión se hizo el 10 de noviembre y Adif demuestra que fue el 10 de septiembre, aseguró que el tramo era nuevo y descubrimos que parte del tramo es de 1989. No era un bulo, era una bola».

«Transparencia: No cuentan la verdad de por qué aplazan el funeral de Estado, pero los ciudadanos desbordan la caseta municipal de Adamuz en un funeral homenaje. Transparencia: Aún no sabemos los motivos del apagón. Otro fallo del Estado. Llevamos desgracia tras desgracia. Todo le pasa a usted y nunca asume responsabilidades. Siempre la culpa es del otro. Ahora no hay un Mazón al que agarrarse. Construyen relatos para agarrarse a los sillones. Unidad: Sus socios de ERC piden la dimisión de Puente. Hoy Rodalíes suspendía de nuevo el servicio y se acaba de reanudar. El presidente también habla de confianza. En Adamuz no sólo se rompió una vía, se quebró la confianza en nuestras infraestructuras y en el Gobierno que está al frente del Estado. El Estado son las vías, es el sistema eléctrico, son los presupuestos, es la inversión. Pero, claro, las tragedias suceden, ha sentenciado en directo Ana Rosa.