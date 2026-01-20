El emotivo homenaje de Ana Rosa a las víctimas del accidente de Adamuz: «Hay que aclarar lo ocurrido»

Hoy lunes 20 de enero Ana Rosa Quintana ha dedicado su famoso editorial a las víctimas del accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. La presentadora a querido rendir homenaje a las víctimas “Decenas de familias buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos tras el choque de unos trenes que nunca llegaron a su destino. Todos esos familiares que esperaron en la estación en vano necesitan información y consuelo”, ha dicho la presentadora de El programa de Ana Rosa además de exigir que “transparencia” a la hora de investigar lo ocurrido. «Cuando todo se aclare llegará el momento de pedir responsabilidades”, ha reflexionado la comunicadora de Mediaset.

La tragedia de Adamuz, Córdoba, ha vuelto a convertirse en el epicentro del editorial diario de la presentadora de El Programa de Ana Rosa. El accidente de los dos trenes de alta velocidad ha conmocionado a todos y, aunque lo más importante es recuperar a las víctimas y que los heridos se recuperen, es necesario conoce el motivo de este descarrilamiento.

«Buenos días. La noche más larga. En Adamuz, cada noche es más larga que la anterior. Decenas de familias buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos tras el choque de unos trenes que nunca llegaron a su destino. Todos esos familiares que esperaron en la estación en vano necesitan información y consuelo. Y el consuelo de las víctimas solo llega a través de la transparencia y del respeto. Por una vez los principales partidos han llegado al pacto tácito de no politizar una tragedia. Ahora es el turno de resolver las incógnitas, las dudas, de aclarar si ese hueco de 30 centímetros en la vía fue originado al saltar una soldadura», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

«Cuando todo se aclare llegará el momento de pedir responsabilidades. Si se demuestra que el detonante fue ese hueco de 30 centímetros reflejaría la grieta de un Estado que no ha invertido en mantener la joya de la corona de la alta velocidad. Se llama gestión. Han pasado 33 años desde que el Gobierno de Felipez González inauguró en 1992 el primer AVE en España, conectando Madrid y Sevilla. 33 años después, en tan solo 20 segundos, aquel sueño de la alta velocidad se ha convertido en una pesadilla, en el horror que han vivido tantas personas. La vía quebró en el kilómetro 318 la vida de Pablo, el maquinista del Alvia, aficionado a la fotografía, que ha muerto a los 27 años. Un descarrilamiento que también se llevó la vida de cuatro miembros de la misma familia. Pepe Zamorano y su mujer Cristina Álvarez viajaban junto a su hijo Pepe y su sobrino Félix. Óscar Toro, periodista, y su mujer María Clauss, fotógrafa, regresaban a Huelva desde Madrid. Samuel, Policía Nacional que trabajaba en el CIE de Aluche, acababa de ser padre. Y así tantas historias. Entre tanta oscuridad ocurrió un pequeño milagro», ha continuado.

Ana Rosa ha finalizado: «El de la niña de 6 años que perdió a sus padres, su hermano y su primo pero pudo salvar la vida y pasó la noche agarrada a su peluche junto a una guardia civil. La pequeña salió por la ventana del tren y la encontraron deambulando sola por la vía. Ahora es el turno de investigar qué ha pasado. Aclarar lo ocurrido es el principal paso para honrar la memoria de las víctimas. Mientras, España está de luto».