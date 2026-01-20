Valencia suspende la mascletá de San Vicente Mártir en señal de duelo por la tragedia de Adamuz

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender la mascletá en honor a San Vicente Martir, programada para este jueves, por el luto decretado por el accidente de Adamuz, en Córdoba, donde al menos 41 personas han perdido la vida en el accidente de tren, ocurrido este domingo, cuando un convoy de Iryo que realizaba el trayecto Málaga – Madrid perdió el control y descarriló. Tras lo sucedido, éste invadió la vía contraria por la que circulaba otro tren de la compañía Renfe, un Alvia dirección Huelva, que impactó con el primer accidentado. San Vicente Martir es festivo en Valencia. Se celebra este jueves, 22 de enero. Los actos religiosos organizados por el Arzobispado. Es decir, la misa y la procesión, sí se mantienen. A diferencia de la mascletá, que queda suspendida.

La decisión se produce después de que la Generalitat Valenciana, que preside Juan Francisco Pérez Llorca, haya decretado tres días de luto oficial en esta Comunidad. En concreto, desde las 00:00 horas de este martes, 20 de enero, hasta las 24:00 horas del jueves, 22 de enero. Precisamente, ese día, es cuando se celebra la festividad de San Vicente Martir.

Durante estos tres días, en señal de «respeto, pésame y reconocimiento» las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de todos los edificios públicos de la Generalitat Valenciana. Además, la propia Generalitat a invitado «al conjunto de las instituciones valencianas» a que secunde esta medida.

En el caso del Ayuntamiento de Valencia, ya se guardó un minuto de silencio por la tragedia este lunes. Además, el Consistorio ha mostrado una muy especial sensibilidad con el suceso. Así, su alcaldesa, María José Catalá expresó el dolor y envió palabras de consuelo a los familiares y amigos de las víctimas, también este lunes.

María José Catalá recordó entonces que «por desgracia, los valencianos tenemos muy recientes que vivimos una terrible tragedia y, por eso, sabemos lo que se valora en estos momentos el respeto, el afecto en el dolor y la ayuda que podamos prestar por parte de todos nuestros efectivos allá donde se nos requiera». Es en esa línea en la que Valencia ha decidido suspender la mascletá de este jueves en honor de sus principales Patrones, San Vicente Ferrer. Y, de ese modo, conmemorar su martirio, en el siglo IV.