La empresa de Ana Rosa Quintana lidera por cuarto año consecutivo las horas de producción en TV

Ana Rosa Quintana sigue imparable. Su productora, Unicorn Content, ha sido la que más horas de televisión ha emitido en 2025 según un informe realizado por la consultora Dos30. La compañía, que preside la presentadora de Telecinco y de la que Xelo Montesinos, su mano derecha, es CEO, ha producido e 19,3% de todas las horas de emisión. gracias a sus programas en Mediaset tales como La mirada crítica, El programa de Ana Rosa, Vamos a ver o El tiempo justo. En el segundo puesto se encuentra la empresa Mandarina con el 10% y en el tercero La Cometa TV con el 8,4% de horas producidas.

La consultora Dos30 publica cada año un informe en el que analiza en base a datos de Kantar Media cómo se distribuye la producción televisiva. Este estudio, recoge las horas de producción a nivel nacional en las principales cadenas de la televisión lineal- La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta-.

Según el mencionado informe, Unicorn Content vuelve a ser líder por cuarto año consecutivo gracias a los programas diarios que produce para Mediaset como La mirada crítica, El programa de Ana Rosa, Vamos a ver o El tiempo justo, además de Fiesta los fines de semana.

Hay que tener en cuenta, además, la compañía no sólo se dedica a los programas. Desde que comenzó su andadura en ficción en 2021, Unicorn ha producido, con muy buenos resultados de crítica y audiencia, las temporadas 2 y 3 de Desaparecidos. La serie (Telecinco y Prime Video) y la miniserie El Marqués, estrenada en Telecinco durante el 2025 con gran éxito de audiencia y crítica y posicionada desde su estreno entre los tres títulos más vistos en Prime Vídeo.

En la segunda posición del ranking de DOS30 está la empresa Mandarina con el 10% de horas de producción con programas para Telecinco y Cuatro tales como De Viernes, En boca de todos, Lo sabe no lo sabe, Viajeros Cuatro y Código 10.

En tercer lugar se encuentra La Cometa TV con el 8,4% de horas producidas. Perteneciente a Eurostar Mediagroup, esta empresa produce diariamente Mañaneros 360 para RTVE y también es responsable de la serie Ena, la reina Victoria Eugenia, estrenada en 2025 en La 1.

El TOP 10 e completa con Aruba Producciones (Aruser@s), Buendía Estudios (Y ahora, Sonsoles). Vodevil (Todo es mentira) Cuarzo, Globomedia, Bambú y El Terrat.

Detrás de Boomerang TV (undécima con El diario de Jorge) se sitúa otra de las grandes novedades, La Osa, que irrumpe en el decimosegundo puesto con los programas que ha producido para TVE (La familia de la tele y, ahora, Directo al grano).