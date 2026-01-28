Ana Rosa destroza a Sánchez: «Es él el que ha tomado como rehenes a los pensionistas»

Ana Rosa Quintana le ha dedicado su editorial diario a las últimas palabras de Pedro Sánchez criticando al PP tras darse a conocer que la oposición votó en contra del decreto que incluía la revalorización de las pensiones. Para la presentadora, es el presidente el que, en realidad, «ha tomado como rehenes a los pensionistas. Podía haber presentado un decreto sólo con esta medida y todos habrían votado a favor, pero en un ejercicio maquiavélico de cinismo, la fábrica de titulares de Moncloa hizo un batiburrillo para que no se aprobase esa subida. Esto demuestra que a los jubilados les importan entre cero y 50 euros, que es lo que les tenían que subir las pensiones en febrero».

Este miércoles 28 de enero, Ana Rosa Quintana ha vuelto a dedicar su editorial diario a Pedro Sánchez y ha sus últimas declaraciones.

«Buenos días. Lo han vuelto a hacer. Han tomado de rehenes a los pensionistas. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en Tik-Tok después de que la oposición votase en contra del decreto popurrí que incluía la revalorización de las pensiones y el apoyo a los inquiokupas. La nueva modalidad en materia de propaganda es el pre-titular. El titular lo tenía ya fabricado Moncloa desde antes de la votación: El PP vota en contra de los jubilados. Eso sí, a Junts ni lo menciona para no enfadarlos. Es Sánchez el que ha tomado como rehenes a los pensionistas. Podía haber presentado un decreto sólo con esta medida y todos habrían votado a favor, pero en un ejercicio maquiavélico de cinismo, la fábrica de titulares de Moncloa hizo un batiburrillo para que no se aprobase esa subida. Esto demuestra que a los jubilados les importan entre cero y 50 euros, que es lo que les tenían que subir las pensiones en febrero. El presidente tiktokero ha tomado el relevo al ministro tuitero», ha arrancado Ana Rosa.

La presentadora de El programa de Ana Rosa, también ha cargado contra el ministro de Transportes y su gestión tras la tragedia de Adamuz y ha dicho: «Óscar Puente se ha mostrado sorprendido porque el jefe de la investigación del accidente de trenes de Adamuz habla demasiado porque ha dicho que pensaba que una reforma integral de las vías era una reforma integral, y no parcial. Que no hable Ignacio Barrón, que ya hablo yo por los dos. Pero mala suerte, Barrón les ha salido independiente».

Ana Rosa ha finalizado diciendo: «Otra fábrica de Moncloa, la fábrica de cortinas de humo, ha decidido tapar la tragedia de los trenes aprobando un decreto de regularización de inmigrantes. Con este nuevo relato ahora confrontan con Vox, porque como decía Zapatero, les conviene tensionar y por otro lado le apunta el tanto a Podemos para volver a coser los miembros de la mayoría Frankenstein y seguir un año más en Moncloa. ¿Qué le da a cambio Podemos en este regateo? Algo contradictorio: Levantar el veto para que Cataluña controle la inmigración y que Puigdemont apoye de nuevo a Sánchez. Es el precio de mantenerse en el poder. Para luego digan que este Gobierno no gasta en mantenimiento. Ignacio Barrón dice que los mantenimientos no se inauguran, las mercancías no votan. Ni falta que hace votar, sobre todo en el Congreso. Como dice Sánchez: Lo han vuelto a hacer».