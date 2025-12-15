BBVA tiene previsto movilizar 1.300 millones de euros en financiación a pymes y para construir y rehabilitar vivienda sostenible con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), según ha indicado este lunes en un comunicado.

En concreto, ambas agencias europeas participarán en dos operaciones de titulización de BBVA invirtiendo un total de 714 millones de euros. Esta inversión se dedicará a financiar la liquidez y las inversiones de pymes, ‘midcaps’ y emprendedores en España, además de vivienda.

«Estos dos acuerdos que firmamos con el Grupo BEI nos permitirán seguir acompañando a las pymes en su crecimiento y desarrollo y apoyar a los emprendedores en sus primeros pasos. Además, impulsaremos proyectos medioambientales a través de la financiación de vivienda sostenible», ha dicho el responsable global de Capital y Gestión Activa del Balance de BBVA, Ignacio Fernández Palomero.

La primera operación es una titulización de una cartera de préstamos a consumidores, que facilitará 1.100 millones de euros de financiación. La segunda operación es una titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios.

El objetivo es promover la creación por parte de BBVA de una cartera de aproximadamente 230 millones de euros de hipotecas 100% verdes destinadas a particulares y promotores inmobiliarios para financiar proyectos de eficiencia energética y la construcción de edificios de emisiones próximas a cero en España.