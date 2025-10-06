BBVA vigila la fidelidad de sus empleados para comprobar si están comprometidos con la entidad en medio de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que está llevando a cabo sobre Banco Sabadell. Esto sucede en un momento en el que la entidad vasca ha pedido a los gestores de banca personal de su red de oficinas que llamen a todos los accionistas individuales de Sabadell para intentar convencerles de que acudan a la OPA, tal y como adelantó OKDIARIO y reconoció el propio banco.

En ese sentido, Yolanda Martínez Bajo, directora de Talent&Culture (CHRO) de BBVA Spain, ha asegurado que la entidad analiza «cómo evoluciona el compromiso» de sus empleados. Así lo ha hecho durante su intervención en el congreso HR Innovation Summit 2025 al que ha acudido OKDIARIO.

La directiva ha asegurado que BBVA sigue una «estrategia de bienestar» que está «al mismo nivel que el resto de prioridades estratégicas, las más relacionadas con negocio». Para llevarla a cabo, la entidad recurra a «la analítica de datos».

«Tenemos muchísima información que nos puede permitir predecir cosas y sacar conclusiones», ha asegurado, haciendo referencia a los datos que extraen de sus empleados.

«Medimos el compromiso de nuestros empleados», ha revelado la directiva de BBVA

«Analizamos cómo evoluciona el compromiso. Medimos el compromiso. Hacemos encuestas de clima laboral», desvela Martínez. Además, BBVA lleva a cabo un programa especial para «los managers», con el objetivo de «valorar» su compromiso y fidelidad a la compañía.

BBVA implica a sus empleados en la OPA

De hecho, tal y como adelantó este periódico, BBVA ha implicado fuertemente a sus empleados en la OPA hostil que ha lanzado sobre Sabadell. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguraron que habían llegado órdenes a los gestores de banca personal para que, en septiembre, contactasen con todos los accionistas del Sabadell, sean o no clientes del BBVA.

Y no sólo eso: la cúpula del banco les dejó claro que debía ser su prioridad número uno, por encima incluso de sus objetivos propios comerciales que deben cumplir para conseguir la remuneración variable anual (el bonus).

Como informó OKDIARIO, el BBVA ya lanzó una campaña igualmente intensa en junio del año pasado para animar a votar a todos sus accionistas en la junta extraordinaria que debía aprobar la ampliación de capital necesaria para el canje de acciones de la OPA sobre el Sabadell. Lo consiguió a medias: el apoyo fue masivo entre los asistentes, pero con un quorum de sólo el 67,9% del capital.

Más tarde, en un comunicado de la entidad, BBVA reconoció que tenía en mente llevar a cabo más de diez reuniones con accionistas de Sabadell para intentar convencerles de que acudan a la OPA.

Las sesiones presenciales comenzaron en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Tarrasa; el 22 de septiembre, en Gerona; y el 23 de septiembre, en Lérida. La siguiente región fue País Vasco: BBVA celebró una reunión presencial el 24 de septiembre en San Sebastián y otra el 25 de septiembre en Bilbao.

La siguiente semana, el 29 de septiembre, se organizó un encuentro en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebró en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo.