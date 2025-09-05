BBVA ha anunciado el lanzamiento de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el Banco Sabadell, que iniciará el próximo lunes, 8 de septiembre, y durará hasta el 7 de octubre, según ha informado en un comunicado. La entidad vasca ha recibido esta mañana la aprobación administrativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque son los accionistas de Sabadell los que tendrán que decidir en última instancia.

En medio de este plazo de 30 días naturales, el 18 de septiembre, el consejo de administración de Banco Sabadell tiene que emitir un informe sobre su postura sobre la OPA, según ha indicado el propio BBVA. Después, el 14 de octubre, los resultados de la oferta serán publicados y entre el 17 y el 20 de octubre se procederá a su liquidación.

La oferta consiste en el canje de una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell, lo que otorgaría a los accionistas de Banco Sabadell una participación de un 13,6% en BBVA. Hasta ahora, el número de títulos era de 5,3456.

Tal y como adelantó OKDIARIO, este aumento se debe a que la entidad vasca ha tenido que hacer un ajuste automático por los dividendos repartidos por Sabadell, algo que estaba previsto en el anuncio de la OPA que BBVA realizó en mayo de 2024.

Según establece aquel documento, los dividendos de Sabadell suponen un cambio en el canje de acciones, mientras que los dividendos de BBVA supondrán añadir un pago en efectivo de igual importe.

Esta mañana, la CNMV ha corroborado que los términos de la oferta se ajustan las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA para que continúe con la OPA.

La oferta es voluntaria y la contraprestación no está sujeta a las reglas sobre el precio equitativo establecidas en la normativa de OPAs. En consecuencia, señala la CNMV, BBVA no ha tomado en consideración los criterios y métodos de valoración de las normas sobre el precio equitativo para las ofertas obligatorias.

Por otro lado, la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera.

Por último, la CNMV recuerda que la emisión de las acciones de BBVA para atender la contraprestación ofrecida a los accionistas ya fue aprobada en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada en 5 de julio de 2024.

Acudir a la OPA de BBVA a Sabadell

El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales contados a partir del día 8 de septiembre de 2025, por lo que se prolongará hasta el día 7 de octubre de 2025, incluido. Durante este periodo, los accionistas de Banco Sabadell que deseen aceptar la oferta podrán: