Sucursales de Banco Sabadell y BBVA.
BBVA ha reconocido que ha tenido más de diez reuniones con accionistas de Banco Sabadell para intentar convencerles para que acudan a la OPA, tal y como adelantó OKDIARIO hace un mes. Los encuentros se han llevado a cabo en localidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Asturias, según ha afirmado la entidad de origen vasco en un comunicado.

Este periódico informó que la cúpula de BBVA había dado orden a los gestores de banca personal de su red de oficinas para que llamen a todos los accionistas individuales del Banco Sabadell con el fin de intentar convencerles de que acudan a la OPA. Una medida desesperada ante la creciente evidencia del fracaso de la operación. Ahora, BBVA lo reconoce.

El banco vasco admite que va a realizar estas reuniones en regiones que tienen una alta concentración de accionistas de Sabadell. Además, BBVA también organizará varias sesiones en remoto abiertas a los accionistas que deseen participar.

BBVA con accionistas de Sabadell

Las sesiones presenciales comenzarán en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Terrasa; el 22 de septiembre, en Girona; y el 23 de septiembre, en Lleida. La siguiente región será País Vasco: BBVA celebrará una reunión presencial el 24 de septiembre en San Sebastián y otra el 25 de septiembre en Bilbao.

La siguiente semana, el 29 de septiembre, se organizará un encuentro en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebrará en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo.

Además, BBVA prevé celebrar encuentros en remoto con los accionistas de Banco Sabadell que deseen obtener más información los viernes 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre. El banco señala que se trata de un calendario inicial y que se podrá ir ampliando en función de las necesidades de los accionistas.

BBVA, Banco Sabadell
BBVA y Banco Sabadell. (EP).

Como informó OKDIARIO, el BBVA ya lanzó una campaña igualmente intensa en junio del año pasado para animar a votar a todos sus accionistas en la junta extraordinaria que debía aprobar la ampliación de capital necesaria para el canje de acciones de la OPA sobre el Sabadell. Lo consiguió a medias: el apoyo fue masivo entre los asistentes, pero con un quorum de sólo el 67,9% del capital.

En todo caso, el presidente del BBVA, Carlos Torres, lo tiene muy complicado. El apoyo abrumador a la venta de TSB y al dividendo extraordinario -que sólo cobrarán los accionistas del Sabadell que no acudan a la OPA- deja claro que va a tener grandes dificultades para superar ese 25% del capital.

Pero además,  hay que tener en cuenta que la prima sigue siendo negativa (valen más las acciones del Sabadell que las que ofrece el BBVA a cambio), si bien se ha reducido algo en los últimos días, y que los accionistas que acudan a la OPA deberán pagar impuestos como si vendieran en Bolsa, como adelantó OKDIARIO.

