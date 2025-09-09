BBVA ha reconocido que ha tenido más de diez reuniones con accionistas de Banco Sabadell para intentar convencerles para que acudan a la OPA, tal y como adelantó OKDIARIO hace un mes. Los encuentros se han llevado a cabo en localidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Asturias, según ha afirmado la entidad de origen vasco en un comunicado.

Este periódico informó que la cúpula de BBVA había dado orden a los gestores de banca personal de su red de oficinas para que llamen a todos los accionistas individuales del Banco Sabadell con el fin de intentar convencerles de que acudan a la OPA. Una medida desesperada ante la creciente evidencia del fracaso de la operación. Ahora, BBVA lo reconoce.

El banco vasco admite que va a realizar estas reuniones en regiones que tienen una alta concentración de accionistas de Sabadell. Además, BBVA también organizará varias sesiones en remoto abiertas a los accionistas que deseen participar.

BBVA con accionistas de Sabadell

Las sesiones presenciales comenzarán en Cataluña: el 15 de septiembre, en Barcelona; el 16 de septiembre, en Sabadell; el 17 de septiembre, en Terrasa; el 22 de septiembre, en Girona; y el 23 de septiembre, en Lleida. La siguiente región será País Vasco: BBVA celebrará una reunión presencial el 24 de septiembre en San Sebastián y otra el 25 de septiembre en Bilbao.

La siguiente semana, el 29 de septiembre, se organizará un encuentro en Alicante y el 30 de septiembre, en Madrid. Por último, el 1 de octubre se celebrará en Gijón y el 2 de octubre, en Oviedo.

Además, BBVA prevé celebrar encuentros en remoto con los accionistas de Banco Sabadell que deseen obtener más información los viernes 12, 19 y 26 de septiembre, y 3 de octubre. El banco señala que se trata de un calendario inicial y que se podrá ir ampliando en función de las necesidades de los accionistas.

Como informó OKDIARIO, el BBVA ya lanzó una campaña igualmente intensa en junio del año pasado para animar a votar a todos sus accionistas en la junta extraordinaria que debía aprobar la ampliación de capital necesaria para el canje de acciones de la OPA sobre el Sabadell. Lo consiguió a medias: el apoyo fue masivo entre los asistentes, pero con un quorum de sólo el 67,9% del capital.

En todo caso, el presidente del BBVA, Carlos Torres, lo tiene muy complicado. El apoyo abrumador a la venta de TSB y al dividendo extraordinario -que sólo cobrarán los accionistas del Sabadell que no acudan a la OPA- deja claro que va a tener grandes dificultades para superar ese 25% del capital.

Pero además, hay que tener en cuenta que la prima sigue siendo negativa (valen más las acciones del Sabadell que las que ofrece el BBVA a cambio), si bien se ha reducido algo en los últimos días, y que los accionistas que acudan a la OPA deberán pagar impuestos como si vendieran en Bolsa, como adelantó OKDIARIO.