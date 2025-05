Netflix estrena su propia ‘The Last of Us’ protagonizada por Ricardo Darín: pura ciencia ficción sin precedentes

La plataforma de streaming Max acaba de estrenar la segunda temporada de la serie distópica The Last of Us. Una serie que ha roto moldes y que ha despertado el interés de muchos espectadores por las producciones de ciencia ficción. Por eso os vamos a recomendar otra serie que acaba de estrenar Netflix y que se está posicionando en el Top 10 de las series más vistas de esta plataforma de streaming: El Eternauta. Esta serie es una adaptación del conocido cómic homónimo argentino escrito por el desaparecido Héctor Germán Oesterheld e ilustrado por Francisco Solano López que se publicó por entregas en el suplemento argentino Hora Cero Semanal desde 1957 hasta 1959. La serie El Eternauta se estrenó el pasado 30 de abril y cuenta cómo durante una invasión alienígena a la Tierra estos utilizan una tormenta de nieve tóxica para aniquilar a la mayor parte de la población. Como consecuencia un veterano de la guerra de las Malvinas crea un grupo de resistencia para luchar contra la invasión.

Además de su increíble y original trama, la serie El Eternauta de Netflix cuenta con el atractivo de estar protagonizada por el conocido actor argentino Ricardo Darín, que da vida a Juan Salvo, un veterano de la guerra de Malvinas. Este personaje junto con su amigo de la infancia Alfredo Favalli y otros personajes lideran el grupo de resistencia contra los alienígenas. Esta serie ha sido dirigida por Bruno Stagnaro y ha contado con la supervisión de uno de los nietos de Héctor Oesterheld, el creador del cómic original. Una serie de ciencia ficción perfecta para los que están ya disfrutando de los nuevos episodios de la segunda temporada de The Last of Us y que engancha desde el primer episodio.

¿Qué ocurre en la serie El Eternauta de Netflix?

La serie comienza con un apagón que nos recuerda un poco a lo que pasó hace una semana en nuestro país. Unas jóvenes están a bordo de un barco y de repente las luces de la ciudad se apagan y una gran nube verde desata una gran tormenta. Lo siguiente que vemos son unos vecinos que se manifiestan en la calle porque no tienen luz y a Juan Salvo y dos amigos atrapados en un atasco en la ciudad.

Juan Salvo y sus amigos llegan a una casa donde pasan el rato jugando al truco. De repente todo se apaga y al mirar por la ventana se dan cuenta de que una nieve extraña está cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires y que uno de sus vecinos se ha desplomado en la calle. No hay luz, los móviles no funcionan y pronto se dan cuenta de que el peligro está en esa nieve tóxica que está matando a los que están fuera de la casa. El pánico se apodera de los que están en la casa y uno se decide a salir y cae desplomado ante sus horrorizados ojos que lo observan todo por la ventana de la casa.

Ante la amenaza de la nieve tóxica, Juan decide utilizar una máscara antigua y unos plásticos para salir y buscar a su hija Clara. A partir de ese momento tendrá que centrarse en sobrevivir gracias a los conocimientos que adquirió en la guerra de las Malvinas y al grupo de resistencia que dirige junto con su amigo de la infancia Alfredo Favalli y otros personajes.

Una producción brutal que sorprende por su original trama y por la interpretación del actor Ricardo Darín que se enfrenta en El Eternauta a uno de sus papeles más complicados. El actor argentino logra transmitir la angustia de Juan Salvo, un hombre habitualmente tranquilo que se encuentra con esta situación límite y tiene que convertirse en el motor de un grupo de resistencia.

En cuanto a las diferencias con la historia del cómic creado por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, ésta se desarrolla en los años 50 y la serie está ambientada en la actualidad. Además, el personaje de Juan Salvo no tiene 40 años, sino que se acerca a los 60 y se añade su pasado como ex-combatiente en la guerra de las Malvinas.

El reparto de esta serie de ciencia ficción

El protagonista de esta serie es el actor Ricardo Darín que da vida al personaje de Juan Salvo, el sensato ciudadano que se tiene que poner al frente de un grupo de resistencia. El papel de Alfredo «Tano» Favalli, el profesor de química, amigo de la infancia de Juan, César Troncoso y la actriz Carla Peterson a Elena, la esposa de Juan. Además, cuentan con un papel de peso en esta serie los actores Andrea Pietra como Ana, Ariel Staltari como Omar, Marcelo Subiotto como Lucas Herbert y Claudio Martínez Bel como Ruso Polsky.

También en el reparto están los actores Mora Fisz como Clara Salvo, Orianna Cárdenas como Ingrid «Inga», Aron Park como Pablo, Gabriel Fernández como Roberto, Thiago Uriel Aguiar como Jorgito, Raúl Esteban Gigena como Raúl, Charly Velasco como Bob, Claudia Vivian Schijman como Claudia, Paloma Alba como Pecas y Byron Barbieri como Tony, entre otros.

La serie El Eternauta cuenta por ahora con solo seis episodios y engancha desde el primer minuto. Una ficción que sorprende por la buena interpretación de sus protagonistas, la fluidez de los diálogos y ese mundo apocalíptico que se crea en toda la ciudad de Buenos Aires. Esta ficción ya ha sido renovada para una segunda temporada y está claro que El Eternauta es una de esas series que no te puedes perder del catálogo de Netflix.