Los trabajadores de Informativos de TVE retiran sus firmas tras el motín por la entrevista a Sánchez

La jornada de tensión extrema desatada este jueves en la redacción de Torrespaña ha desencadenado una rebelión entre los profesionales de los Servicios Informativos de TVE. Los periodistas han acordado la retirada de sus firmas durante toda la jornada del 11 de septiembre, así como concentraciones de protesta en los centros de trabajo, como respuesta a lo que califican de «injerencia directa» y censura por parte de la cúpula directiva previa a la emisión del Telediario 1 (TD1), después de la entrevista a Pedro Sánchez en Mañaneros.

El detonante de la crisis fue la retirada «de tapadillo» de una frase incluida en un vídeo del TD1. En dicho corte se recogían las duras críticas de la plantilla por la decisión de la dirección de encargar la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una productora externa (La Cometa TV, responsable de Mañaneros 360) y a periodistas ajenos a la Corporación, como Jesús Cintora y Esther Palomera -cuyo contrato no es con la televisión pública, sino con la productora-.

La plantilla, representada por el Consejo de Informativos (CDI), sostiene que ceder esta entrevista a personal externo vulnera el Mandato Marco de RTVE, el cual exige que la producción informativa institucional sea 100% interna.

Tras la eliminación de la mención crítica en el TD1, la periodista encargada de la información de Moncloa se negó a firmar la pieza. El incidente provocó una protesta espontánea junto a la mesa de edición en Torrespaña y momentos de altísima tensión en la redacción, comandada por Maribel Sánchez-Maroto y Jon Ariztimuño. Las presiones provocaron incluso que una trabajadora tuviera que ser atendida por un ataque de ansiedad.

A pesar de que la dirección se comprometió a restituir la frase censurada de cara al Telediario 2 (TD2), finalmente alegaron «falta de tiempo» y la rectificación no llegó a emitirse.

Concentraciones y protestas

Tras una serie de reuniones de urgencia entre la Dirección de Informativos, el Consejo de Informativos y una asamblea de profesionales, este jueves se han acordado las siguientes acciones inmediatas:

Concentración de protesta: Paro de 5 minutos a las puertas de todos los centros de trabajo (a las 13:00 horas en Madrid).

Paro de 5 minutos a las puertas de todos los centros de trabajo (a las 13:00 horas en Madrid). Huelga de firmas: Retirada masiva de las firmas de los profesionales en todas las piezas informativas durante todo el día.

Retirada masiva de las firmas de los profesionales en todas las piezas informativas durante todo el día. Coordinación territorial: Celebración de una videoconferencia entre el CDI y el resto de centros territoriales para unificar la respuesta.

Así, la plantilla mantiene el pulso en defensa de la independencia y la dignidad del servicio público, mientras que la dirección ha pedido disculpas por «las formas del altercado».