Los chinos acaban con la empresa de Jaume Roures: Mediapro pasará a llamarse Imagina desde enero

El fondo chino Orient Hontai, dueño del 90% de las acciones de Mediapro tras comprar las de sus dos fundadores, Jaume Roures y Tatxo Benet, ha acabado definitivamente con el legado de Roures y Benet en la empresa al anunciar este miércoles que desde el próximo 1 de enero el Grupo Mediapro pasará a llamarse Imagina.

La decisión se toma después del despido fulminante de Roures en octubre de 2023, y la salida de Benet dos años después, en octubre de 2025. Desde entonces, Sergio Oslé ocupa la presidencia de la productora y Carlos Núñez es el número dos.

El cambio de nombre de la firma que deja atrás la imagen de Roures y Benet se produce en el marco de una reorganización de la compañía, y busca que las cuatro áreas de negocio crezcan tanto en número de proyectos como en el de países en los que están presentes.

Según informan en un comunicado, la dirección ha llevado a cabo una revisión de las áreas de negocio en los primeros meses del año y ha aplicado un plan de reestructuración que ha permitido «garantizar su solidez» de cara al futuro.

Los planes de la compañía, anunciados este miércoles a la plantilla, pasan por volver a crecer a cierre de 2026, con un aumento de entre un 50% y 60% del resultado bruto de explotación (Ebitda) respecto a 2025, cuando fue en alrededor de 90 millones de euros.

También prevé haber generado un flujo de caja positivo a cierre del ejercicio y, en los próximo tres años, generar un total de más de 100 millones de euros de flujo libre de caja, que se reinvertirán en el negocio y la financiación de nuevos proyectos.

Mediapro cuenta con 4 áreas de negocio diferentes, que son servicios de producción audiovisual, creación de contenidos, gestión de derechos deportivos y ‘Brands&Xperiences’, y la dirección tiene el objetivo de ampliar todas ellas tanto el número de proyectos como de países.

Respecto a la gestión de derechos deportivos, la empresa ya está trabajando en nuevos acuerdos con deportes emergentes para expandirse en nuevos países, mientras que en el área de contenidos, prevé consolidar su presencia en el mercado español y potenciarla en el hispanoamericano.