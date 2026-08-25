El insólito inicio de temporada del Real Madrid: más de una semana en Asia y dos partidos contra el Dubai

El Real Madrid afronta un inicio de temporada insólito en su historia. No sólo por estrenar un nuevo torneo, sino porque esa semifinal de la Supercopa europea la jugará contra el mismo rival que el de su debut en la Euroliga… y el equipo en cuestión no es europeo. Para los blancos, medirse dos veces en seis días al Dubai Basketball en Emiratos Árabes (18 y 24 de septiembre) significa que, en principio, pasarán su primera semana y media de competición fuera de Europa.

Hace unos años, era impensable dibujar un arranque así para el Real Madrid, pero la expansión de la Euroliga al extranjero (y los caprichos del calendario) han generado esta situación. El Real Madrid viajará el 16 de septiembre a Abu Dabi, sede de la nueva Supercopa, y permanecerá allí hasta el 18 o 19, en caso de final.

De hecho, el primer planteamiento del club, por motivos logísticos, es quedarse en Asia si alcanza la final por el primer título de la temporada, ya que no tendría demasiado sentido regresar esa noche cuando el 22 o 23 embarcaría de nuevo hacia Dubái… para enfrentarse al mismo equipo. Allí, esperan el ex entrenador del Barcelona, Xavi Pascual, y un jugador con pasado madridista Dzanan Musa, entre otros.

De cumplirse el plan de viaje, los de Pedro Martínez estarían fuera de Europa (disputando competiciones continentales) del 16 al 24 por la noche, es decir, aterrizarían ya el 25 en España. Casi 10 días en Abu Dabi. Esta situación es de todo menos normal para un club europeo, pero es a lo que nos ha acostumbrado el baloncesto y la mayoría de deportes en los últimos tiempos.

Una maratón sin fin

La travesía no termina ahí para los blancos, puesto que ese fin de semana, concretamente el sábado 27 de septiembre, debutarán en Liga Endesa contra el Unicaja Málaga. Será en casa antes de que la semana siguiente vuelvan a bordear Asia, viajando hasta Turquía para visitar al Anadolu Efes el 29 y dos días después al Hapoel Tel Aviv en Israel (1 de octubre). La maratón de partidos lejos del Movistar Arena terminará el domingo 4 en Santiago contra el Obradoiro.