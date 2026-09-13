España vuelve a arrollar a la anfitriona Alemania y se cuelga su tercer bronce en un Mundial

España ha vuelto a arrollar a Alemania para colgarse su tercer bronce en un Mundial de baloncesto femenino (81-58). La de este domingo es la cuarta medalla de la selección española en este torneo, al que ha vuelto ocho años después pisando fuerte. En la primera jornada de la fase de grupos ya venció de paliza a la anfitriona y ahora lo ha vuelto a hacer para terminar su participación con una victoria memorable, ni 24 horas después de caer contra Estados Unidos en semifinales.

En el Uber Arena de Berlín, España se cruzó con Alemania por tercera vez en el último mes. Una había sido en la gira de amistosos preparatorios y la otra en su debut en el Mundial. Y aunque en esta ocasión el contexto era distinto, la selección se recuperó del sinsabor ante las estadounidenses y celebró subir al podio.

Un triple temprano de Iyana Martín dejó claro que España quería recomponerse. El lanzamiento exterior volvió a ser sello de identidad, con Megan Gustafson intentándolo mucho, pero con el plan alternativo del poste bajo muy a mano, ya que María Conde estaba entonada junto a Awa Fam. Eso se combinó y la selección se distanció hasta el 22-9, en una racha que cortó Marie Gülich con una bandeja en reverso y recibiendo falta.

Anotó el tiro libre adicional, Mariona Ortiz contestó rápido, clavando un triple en su tercer intento desde el perímetro, y Alexandra Wilke hizo lo mismo para cerrar en 25-15 el primer periodo. Al inicio del siguiente, se endureció el partido y los árbitros tuvieron cierta permisividad con el equipo anfitrión, provocando que el marcador se igualase otra vez.

Nyara Sabally destacaba en la anotación alemana y, además, despertaron en ataque Leonie Fiebich y Alexis Peterson para poner el 33-33. Entonces apareció Iyana Martín de nuevo para ejercer como lideresa, en compañía de una Raquel Carrera que tomó responsabilidad de cara al aro y mantuvo al conjunto español por delante en el marcador al descanso (40-36).

Partidazo de Iyana Martín

Al regreso de los vestuarios, las de Miguel Méndez encajaron un triple de Fiebich que fue, no obstante, un espejismo porque Maite Cazorla respondió con idéntica medicina y Raquel Carrera hiló aciertos para abrir hueco en el marcador. También prolongaron sus buenas cartas estadísticas Iyana Martín y Awa Fam para establecer un 55-39 holgado.

Frieda Bühner truncó esa dinámica con dos triples y, entre medias de dichas canastas, sumó puntos una actriz secundaria como Lina Sontag. Eso sí, la selección demostró por enésima vez tener profundidad de banquillo y, gracias a Gustafson y a Elena Buenavida, evitó sustos durante un tercer cuarto que se abrochó en 61-51, dejando al público local algo cabizbajo.

Olaf Lange, seleccionador de Alemania, careció de recursos para que el partido cambiase de aires, especialmente después de que sus pupilas recibieran dos triples seguidos, de Cazorla y de Conde, en los compases iniciales de un cuarto periodo sorprendentemente placentero para España. Un parcial acumulado de 20-7 así lo atestiguó y España se colgó el bronce.