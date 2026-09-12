España roza la hazaña pero cae ante Estados Unidos en la semifinal del Mundial de baloncesto femenino

España ha estado muy cerca de firmar una de las grandes hazañas deportivas del año en el Mundial de baloncesto femenino. La Selección española ha caído ante la todopoderosa Estados Unidos en semifinales del Mundial (66-76) tras empezar el último cuarto con empate. Pero ahí, en los últimos diez minutos, España se hundió y Estados Unidos se creció. El equipo entrenado por Miguel Méndez jugará ante Alemania -país anfitrión- por el bronce.

Fue bonito mientras duró. Y duró y hubo serias opciones de hacer la hazaña de eliminar a Estados Unidos en las semifinales del Mundial. La más que favorita EEUU, ganadora de los últimos cuatro Mundiales y de 11 de las 19 ediciones que tiene este torneo. Era una gesta que España ganara y estuvo cerca.

Pero perdió. Y cayó España tras un mal último cuarto en el que se borraron todos los sueños. El conjunto español fue aguantando durante todo el encuentro, que fue igualado, hasta incluso finalizar el tercer cuarto con empate (58-58). Pero a partir de ahí, Estados Unidos tiró de lo que es, la mejor selección del mundo, para llegar a una final de Mundial en la que se medirá a Francia.

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