La reflexión de Juan José Millás (80 años) sobre la vida: «Algunas residencias de ancianos son escombreras»

Las duras palabras de Juan José Millán sobre la vida nos invitan a reflexionar, en especial sobre su opinión sobre las residencias de ancianos. En una etapa vital, a la que todos queremos o esperamos llegar, adaptarse al cambio parece la única forma de conseguir lo que necesitamos. Esa situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos es esta opinión de un lugar que cuida y ayuda a las personas mayores.

Las residencias de ancianos se han convertido en una de las reflexiones de Juan José Millás, alguna de ellas quizás no hace las cosas todo lo bien que deberíamos, sino que está sujeta a una serie de cambios que, sin duda alguna deberemos tener en consideración. Vivimos unos tiempos en los que cada detalle cuenta y en este caso, tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en breve con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Algunas residencias de ancianos son escombreras

Esta frase sacada de una entrevista de este escritor en el programa de Javier del Pino en la SER, responde a la presentación de su último libro. Una novela que llega a sus 80 años y acompañada de una dura reflexión sobre lo que es hacerse mayor para este hombre.

El tiempo pasa, sin darnos cuenta pasamos por varias etapas en nuestra vida, algunas de más agradables que otras, pero todas como parte de una experiencia que no se repetirá. En su lugar, vamos a tener que afrontar determinadas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Estas palabras nos ayudan a saber qué piensa esta persona al acercarse una edad en la que podemos volver a ser dependientes. Los dos extremos de la vida nos convierten en seres que dependen de los demás, dejando a un lado la independencia de la etapa intermedia.

Podemos necesitar que nos cuiden, algo que puede verse como un merecido descanso o una derrota o incomodidad. La visión de este hombre sobre la vida y en especial de la última etapa de la misma, aquella que nos convierte en ancianos ha dejado a media España en shock.

Esta es la dura reflexión de Juan José Millás sobre la vida

Tal y como explican este hombre reflexionando sobre la etapa en la que se encuentra: «La vida es cambio, toda la vida es cambio: niñez, juventud, madurez, encuentras un trabajo, te estabilizas, te casas, tienes hijos y parece que te instalas en una especie de meseta. Luego se mueren tus padres, llega un divorcio y así van transcurriendo los años. Nos creemos que vivimos momentos de estabilidad, pero todo en la vida es puro cambio. La vejez es uno de esos cambios, lo que pasa es que es el último».

Siguiendo con la misma explicación: «Me explico: la ciencia ha logrado alargar la vida, pero no siempre en las mejores condiciones. No hay más que ver algunas residencias de ancianos que son puras escombreras. Así que a lo único que aspiro es a acabar bien».

Una opinión que quizás diverge con aquellos que deciden ir a una residencia o llevar a sus familiares. Ver el amor con el que tratan a esas personas, sentir como su objetivo principal consiste en cuidar las 24 horas del día. Comprobar como hay profesionales que realmente aman un trabajo, que, desgraciadamente en España, no está lo suficientemente bien valorado.

La tarea de cuidar a ancianos será cada vez más frecuente, con una esperanza de vida que aumenta y unos cuidados que deben ser los mejores posibles. Para ellos, cada vez más, se exige una titulación y un proceso de formación que garantiza que ponemos a nuestros seres queridos o a nosotros mismos, en las mejores manos.

Cuidar es un arte, es la tarea más importante que podemos hacer, pero también aprender a ser cuidados. No es rendirse, es adaptarse. Una nueva etapa vital que requiere de nuevo, de una cierta dependencia, pero, esta vez, con la filosofía de todo lo aprendido.

Aunque desde fuera puedan parecer algo negativo y partiendo de la base, de que no todas las residencias son iguales, algunas, son un auténtico ejemplo de amor y de dedicación hacia unas personas que realmente se merecen lo mejor por todo lo que han hecho durante su vida.

A sus 80 años, este escritor reflexiona sobre la etapa final que vive, a su manera y buscando una salida para una vida que no siempre es fácil, pero se merece este punto y final que sea un auténtico homenaje a lo vivido.