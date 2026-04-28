La frase de Confucio que te invita a reflexionar: «El hombre superior tiene igualdad y tranquilidad de alma, el hombre vulgar experimenta sin cesar turbación e inquietud»

«El hombre superior tiene igualdad y tranquilidad de alma. El hombre vulgar experimenta sin cesar turbación e inquietud». La frase del filósofo chino Confucio se ha viralizado en los últimos días en redes sociales, además de ser muy popular en lugares de coaching y en psicología. Más allá de ser una frase clásica, su pensamiento es bastante actual. Confucio habla en esta frase de la diferencia que hay entre vivir desde la calma o desde el ruido constante de la mente.

¿Qué quería decir Confucio?

Para entender esta frase, primero hay que situarla dentro del pensamiento confuciano. Confucio nunca hablaba de rangos sociales ni de superioridad social y económica; hablaba de la moral. El hombre superior para el filósofo es aquel que forma la virtud, la disciplina y el equilibrio interno.

Frente a este ideal de hombre se encuentra el hombre vulgar, que no es que sea inferior, sino que está dominado por los impulsos, por emociones desordenadas y por reacciones desmedidas. La diferencia entre los dos hombres está en cómo la persona gestiona su mundo interior.

El ‘hombre superior’ se construye

Uno de los puntos más interesantes que tiene el pensamiento de Confucio es que saber gestionar el mundo interior no es algo con lo que se nace, es algo que se debe aprender con el paso de los años.

Esto se aprende a través de la educación, la reflexión continua y la práctica de lo que se ha aprendido. Con esto, cualquier persona puede acercarse a ese ideal de equilibrio. Confucio no quiere que se eliminen las emociones, ya que eso es lo que nos hace humanos, sino que aprendamos a gestionarlas sin perder el control.

Una enseñanza que sigue viva

La frase no es solo una reflexión filosófica, sino una guía que invita a observar cómo reaccionamos ante el entorno y cuánto control y gestión tenemos sobre nuestras emociones.

En un mundo donde la distracción y la ansiedad son constantes, recuperar esa «tranquilidad de alma» de la que hablaba Confucio puede ser algo muy importante para las personas.