¿Ayudas a recoger la mesa a los camareros? Si es así tienes estas características según la psicología
Aunque no convierte a nadie en mejor o peor persona de forma absoluta, si revela aspectos interesantes de la personalidad
Las personas que crecieron entre 1960 y 1970 desarrollaron un tipo de resiliencia que hoy pasa desapercibida: lo dice la psicología
El pueblo español con mezcla cristiana, musulmana y árabe, declarado Conjunto Histórico-Artístico
Es uno de los paseos marítimos más largos de Europa y está en España: 10 km de playas urbanas, vistas y monumentos
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