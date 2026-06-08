Ni fresa ni chocolate: qué sabor de helado es tu favorito según tu fecha de nacimiento

Es la experiencia y el paso del tiempo lo que nos va revelando quiénes somos realmente, qué nos gusta, qué rechazamos, qué toleramos y qué aspectos forman parte de nuestra personalidad. Probablemente aún haya muchas cosas sobre ti que desconoces y que descubrirás con los años. Cuando eras pequeño tampoco sabías ni la mitad de lo que hoy sabes sobre ti mismo porque simplemente aún no habías tenido tiempo de conocerte.

Y es que, en ocasiones, dedicamos tanto esfuerzo a conocer a quienes nos rodean que olvidamos mirar hacia dentro y cuando queremos darnos cuenta, los grandes desconocidos somos nosotros mismos.

Algo parecido ocurre con los gustos. Aún más cuando se trata de helados. Elegir el sabor puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. A veces, incluso después de pedir uno, seguimos preguntándonos si habremos elegido bien. Quizá creas que ya has encontrado tu favorito o quizá todavía estés buscando ese sabor perfecto que te sorprenda.

Una curiosa teoría que mezcla astrología y numerología propone que el día de nacimiento puede revelar cuál es el helado que mejor encaja con cada personalidad.

La relación entre la fecha de nacimiento y los sabores

Según esta propuesta, no importa el mes en el que naciste, sino el día concreto. Cada número estaría asociado a una energía determinada y, por tanto, a un sabor capaz de reflejar mejor la personalidad de quien lo disfruta.

Nacidos el 1, 10, 19 o 28: mango

Las personas nacidas bajo estos números están vinculadas simbólicamente al Sol. Por eso se les asocia con el mango, una fruta tropical de sabor intenso, color vibrante y gran capacidad para transmitir energía y optimismo.

Nacidos el 2, 11, 20 o 29: cookies & cream

La Luna es la referencia de estos nacimientos. Quienes pertenecen a este grupo suelen disfrutar de las mezclas y las experiencias cambiantes. El clásico cookies & cream, con la combinación de vainilla y trozos de galleta, encajaría perfectamente con esa dualidad.

Nacidos el 3, 12, 21 o 30: sorbete arcoíris

Para quienes siempre quieren probar algo diferente, el sorbete arcoíris parece la opción ideal. Su combinación de varios sabores representa la curiosidad, la alegría y el espíritu aventurero atribuido a estas fechas.

Nacidos el 4, 13, 22 o 31: menta con chispas de chocolate

Originales, innovadores y poco convencionales. Así define esta teoría a quienes nacieron en estas fechas. Por eso les corresponde uno de los sabores más divisivos: el helado de menta con chocolate.

Nacidos el 5, 14 o 23: café

Siempre activos, inquietos y con necesidad de movimiento. El helado de café simboliza esa energía constante que caracteriza a quienes nacieron bajo estos números.

Nacidos el 6, 15 o 24: mora

Los amantes de los sabores elegantes y equilibrados encontrarían en la mora su mejor representación. Dulce, refrescante y con un punto ácido, refleja una personalidad asociada a la armonía y la belleza.

Nacidos el 7, 16 o 25: coco

Los soñadores del zodiaco gastronómico. El sabor a coco, con sus reminiscencias tropicales y marinas, se asocia a quienes tienen una imaginación especialmente activa y una fuerte conexión con la tranquilidad.

Nacidos el 8, 17 o 26: caramelo con nuez pecana

Los más prácticos y exigentes tendrían su reflejo en este sabor clásico pero sofisticado. La mezcla de vainilla, caramelo y nueces representa la búsqueda de estabilidad sin renunciar a los pequeños placeres.

Nacidos el 9, 18 o 27: cookie Monster

Extrovertidos, atrevidos y amantes de las experiencias intensas. El color azul, las galletas, las pepitas de chocolate y la masa dulce convierten este helado en el favorito de quienes no tienen miedo a llamar la atención.

Descubrir nuevos aspectos sobre uno mismo puede ser tan entretenido como encontrar un nuevo sabor favorito. Y quién sabe, quizá la próxima vez que te acerques a una heladería te animes a probar el helado que, según tu fecha de nacimiento, estaba esperándote desde siempre.