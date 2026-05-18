La historia que parece de película pero es real: una mina a punto de echar el cierre encuentra un diamante amarillo de 15 millones

Una mina canadiense ha hallado un diamante valorado en 15 millones de euros pocos días antes del cierre definitivo de sus operaciones. Se trata de una piedra de 158,20 quilates extraída en la mina Diavik, situada a unos 200 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, en los remotos Territorios del Noroeste de Canadá, según información compartida por la compañía minera Rio Tinto. Los diamantes amarillos, que deben su característico color a la presencia de nitrógeno en su estructura cristalina, representan menos del 1% de la producción total de Diavik, una explotación minera conocida principalmente por sus diamantes blancos de calidad gema.

El último descubrimiento de características similares en la zona se produjo en 2018, cuando apareció un ejemplar de 552 quilates.»Este diamante canadiense natural, con dos mil millones de años de antigüedad, es un milagro de la naturaleza y un testimonio de la habilidad y la fortaleza de todos los hombres y mujeres que trabajan en el desafiante entorno subártico de Diavik», comentó Matt Breen, director de operaciones de Diavik Diamond Mines.

Hallazgo de un diamante valorado en 15 millones de euros

Los diamantes amarillos son extremadamente escasos. Su color se origina por la presencia de nitrógeno en la estructura cristalina durante su formación, un proceso que tiene lugar a profundidades superiores a los 150 kilómetros bajo la superficie terrestre y a temperaturas que pueden superar los 1.000 grados.

Estos se clasifican en siete grados de color. En primer lugar se encuentra el Faint Yellow (K-M), que presenta un amarillo muy tenue, seguido del Very Light Yellow (N-R), con un tono amarillo muy claro. A continuación está el Light Yellow (S-Z), que muestra un amarillo suave pero más perceptible. En un nivel superior aparece el Fancy Light Yellow (FLY), caracterizado por un amarillo más rico y luminoso. Después se sitúa el Fancy Yellow (FY), con un color amarillo fuerte, puro y uniforme. Más arriba en intensidad está el Fancy Intense Yellow (FIY), que destaca por su amarillo profundo con brillo dorado. Finalmente, el grado más alto es el Fancy Vivid Yellow (FVY), considerado el más valioso por su amarillo intenso, vibrante y especialmente llamativo.

Desde el punto de vista geológico, un diamante de esta antigüedad funciona como una auténtica cápsula mineral procedente de las profundidades de la Tierra, formado a través de procesos extremadamente lentos y sometido durante millones de años a presiones y temperaturas muy elevadas, fuera de cualquier escala humana. Por ello, este tipo de hallazgos conecta la minería actual con una historia geológica que se remonta a hace aproximadamente 2.000 millones de años.

Patrick Coppens, director general de ventas y marketing del negocio de diamantes de Rio Tinto, declaró: «La belleza y la pureza de los diamantes Diavik siguen despertando pasiones en todos los que los contemplan, y esperamos seguir de cerca la trayectoria de este diamante tan especial».

Mina Diavik

La mina de diamantes Diavik es una explotación a cielo abierto situada en Canadá, en la región Slave del Norte de los Territorios del Noroeste, a unos 300 kilómetros al norte de la capital Yellowknife. La mina está formada por tres pozos o tubos de kimberlita vinculados al campo kimberlítico del lago de Gras, y se encuentra en East Island, a 220 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico.

El yacimiento, hallado 1991, comenzó a operar en 2003; al desarrollarse en un entorno remoto y sometido a condiciones climáticas extremas, lo que obligó a implementar soluciones técnicas innovadoras para su explotación. La mina estaba compuesta por cuatro chimeneas de kimberlita y combinaba métodos de extracción a cielo abierto y subterránea. Su producción se caracterizó principalmente por diamantes blancos de calidad gema.

Sophie Bergeron, directora general de Rio Tinto Iron and Titanium and Diamonds, subrayó que la historia de Diavik refleja décadas de innovación y resiliencia en el sector minero. «El desarrollo de esta operación en un entorno tan exigente demuestra la visión y la determinación necesarias para llevar a cabo proyectos de gran complejidad», señaló. Por su parte, el director de operaciones de Diavik, Matthew Breen, calificó el cierre como un momento significativo para la región. También destacó el impacto positivo de la mina en los Territorios del Noroeste, especialmente a través de la colaboración con comunidades indígenas y la generación de beneficios socioeconómicos a largo plazo.

El cierre de la producción se conmemoró mediante una ceremonia que reunió a representantes de gobiernos indígenas, autoridades y otros actores vinculados al proyecto, poniendo en valor la relevancia de la operación para el desarrollo regional. En marzo de 2026, Rio Tinto informó del cierre del yacimiento, aunque las labores de rehabilitación continuarán hasta 2029, seguidas de un periodo de monitoreo.

En paralelo, la producción final de diamantes será procesada, tallada y comercializada a través de la red global de clientes de la compañía durante 2026 y los años posteriores, cerrando así un capítulo importante en la historia de la minería de diamantes en Canadá. Durante 23 años, la mina produjo más de 150 millones de quilates de diamantes en bruto.