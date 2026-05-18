No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 15 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 561 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo, finalmente, se produce el esperadísimo reencuentro entre Marta y Fina, mientras que don Agustín se entera de que hay cada vez más problemas en el matrimonio de Carmen y Tasio. Algo que, desde luego, podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido tener la oportunidad de ver cómo la directiva planifica una estrategia ante la inminente llegada de Brossard. En cuanto a Nieves, parece que se ha armado de valor a la hora de dar el importantísimo paso de comunicar a sus hijos que se marcha. Todo ello mientras Valentina confiesa algo a Cloe que tiene estrecha vinculación con Andrés. Pero no todo queda ahí, puesto que Álvaro ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para increpar a Beatriz tras enterarse de que se ha acostado con Gabriel. ¡Es algo que no se lo puede perdonar!

¿Qué sucede en el capítulo 562 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 18 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo, finalmente, detienen al culpable del robo de camiones, mientras que a Valentina no le queda otra opción que rehuir a Andrés. Algo que, desde luego, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia van a ver cómo Nieves ha hecho una proposición inesperada a Mabel, mientras que don Agustín continúa indagando sobre la muerte de Alberto, en busca de más respuestas. Todo ello mientras Cloe y Fina finalmente se conocen y, además, Fina oculta algo a Marta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.