El PP ve a Montero como «candidata de la mentira»: «Dice que es médico y es personal no sanitario»

El PP andaluz (PP-A) ha acusado este lunes en Cádiz a María Jesús Montero de ser la candidata de «la mentira y los bulos» tras publicarse que la aspirante del PSOE-A a la Junta no tendría una plaza de médico en el SAS, sino de «personal no sanitario» como técnico de administración, según ha denunciado Antonio Sanz durante un acto ante los medios.

El candidato número uno del PP por Cádiz al Parlamento andaluz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha pronunciado así sobre la situación profesional de María Jesús Montero en el Servicio Andaluz de Salud.

«Lo que no se puede es mentir a los ciudadanos; ella lleva años diciendo que tiene una plaza como profesional sanitaria y todos entendimos lógicamente que era una plaza de médico. Lleva muchos años diciendo que ella es médico del SAS y es personal no sanitario, técnico de administración», ha afirmado Sanz.

El dirigente popular ha sostenido que Montero debe ser calificada como candidata de «la mentira y los bulos» y ha añadido que si la candidata socialista «encima le miente a los ciudadanos, ya es lo que nos faltaba». Sanz también ha criticado que Montero dijera que quiere hacer en Andalucía «lo mismo que Pedro Sánchez está haciendo en España». «Pues sálvese quien pueda, arreglado», ha ironizado.

A su juicio, si el modelo de Montero es «dividir y enfrentar a los andaluces, maltratar a Andalucía, ceder al chantaje del independentismo y mentirnos», no le extraña que «haya mentido también en el currículum». El dirigente del PP ha preguntado además por qué Montero no dimite de su escaño en el Congreso de los Diputados y ha planteado dos motivos: «Seguir aforada ante posibles casos de corrupción que le afecten» o no tomar posesión de su escaño en el Parlamento de Andalucía para volver a Madrid tras las elecciones.

Sanz ha advertido finalmente a la candidata socialista de que «defender a Sánchez y sus políticas y defender a Andalucía es incompatible» y ha concluido que debe elegir «o Sánchez o Andalucía».