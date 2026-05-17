Calculadora de pactos de las elecciones de Andalucía 2026: posibles acuerdos tras los resultados definitivos

A continuación, te presentamos la calculadora de pactos de las elecciones de Andalucía 2026 con los posibles acuerdos tras los resultados definitivos. El PP se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y el PSOE se hunde a su mínimo histórico, con el 97% escrutado. El PP se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y el PSOE firma su peor resultado histórico, dejando un Parlamento pendiente de pactos para formar Gobierno en Andalucía.

Así las cosas, con el 97% del escrutinio completado, los resultados de las elecciones andaluzas confirman una victoria clara del PP de Juanma Moreno, que se mantiene como la fuerza más votada en la comunidad, aunque sin lograr la mayoría absoluta.

Los populares alcanzan 53 escaños, quedándose a solo dos de los 55 necesarios para gobernar en solitario, lo que abre un escenario de posibles acuerdos o apoyos puntuales para garantizar la investidura y la estabilidad parlamentaria durante la legislatura.

En paralelo, el PSOE de María Jesús Montero sufre un importante retroceso electoral y firma su peor resultado histórico en unas elecciones autonómicas en Andalucía, con 28 escaños, lo que refleja una caída significativa en su apoyo electoral respecto a convocatorias anteriores.

Un resultado claro en votos, pero abierto en gobernabilidad

Aunque el PP se consolida como ganador indiscutible en las urnas, el resultado no le otorga una mayoría suficiente para gobernar sin depender de otras fuerzas políticas.

Con un Parlamento fragmentado, el foco se traslada ahora a la llamada “calculadora de pactos”, que determinará qué combinaciones políticas son viables para alcanzar la mayoría absoluta fijada en 55 escaños.

Este escenario deja varias posibilidades abiertas, desde acuerdos de investidura hasta apoyos externos en votaciones clave, en función de la posición del resto de partidos en la Cámara.

El PP, a las puertas de gobernar en solitario

El resultado del PP de Juanma Moreno refuerza su posición como principal fuerza política en Andalucía. Sin embargo, la falta de dos escaños para la mayoría absoluta obliga a explorar distintos escenarios.

Entre las opciones que se abren destacan:

Un acuerdo de investidura con apoyo externo de otras formaciones.

con apoyo externo de otras formaciones. Pactos puntuales para garantizar estabilidad parlamentaria.

parlamentaria. La posibilidad de gobernar en minoría con negociaciones constantes.

El desenlace dependerá de la disposición del resto de partidos a facilitar la gobernabilidad o a bloquearla en el Parlamento andaluz.

El PSOE, en su peor resultado histórico

El PSOE de María Jesús Montero registra un fuerte retroceso electoral y cae hasta los 28 escaños, su peor resultado en la historia reciente de las elecciones autonómicas en Andalucía.

Este resultado refleja una pérdida significativa de apoyo en comparación con anteriores comicios y sitúa a los socialistas en una posición más débil dentro del Parlamento, alejados de la disputa directa por el Gobierno autonómico.

A pesar de ello, el PSOE se mantiene como la principal fuerza de la oposición, aunque con menos capacidad de influencia en la aritmética parlamentaria.

Un Parlamento pendiente de pactos

El escenario político que dejan estos resultados apunta a una legislatura condicionada por la negociación. Con el PP cerca de la mayoría absoluta y el PSOE en retroceso, el resto de formaciones tendrán un papel clave en la configuración de mayorías.

La gobernabilidad dependerá de si se consolidan acuerdos estables o si, por el contrario, el Parlamento entra en una dinámica de mayor fragmentación y pactos puntuales.

La calculadora de pactos entra en juego

En este contexto, la «calculadora de pactos» se convierte en una herramienta fundamental para analizar la viabilidad de gobierno. Con 109 escaños en juego y una mayoría absoluta situada en 55, cada escaño restante será determinante para definir el rumbo político de Andalucía.

El resultado final confirma una victoria clara del PP, pero deja abierta la gran incógnita: cómo se formará el próximo Gobierno andaluz.

Escenarios de pactos posibles

La llamada calculadora de pactos permite anticipar varios escenarios:

Mayoría del bloque de derechas

Si PP y Vox suman mayoría absoluta, podrían formar un gobierno conjunto o un acuerdo de investidura con apoyo externo.

Gobierno en solitario del PP

Si el PP se queda cerca de la mayoría, podría intentar gobernar en minoría con apoyos puntuales de Vox u otras fuerzas.

Bloque de izquierdas reforzado

Si el PSOE y sus socios consiguen sumar mayoría, aunque es poco probable, podrían reeditar o ampliar acuerdos de gobierno progresista.

Parlamento fragmentado

Si ninguna suma alcanza los 55 escaños, se abriría un escenario de negociación constante, con acuerdos puntuales y una legislatura más inestable.