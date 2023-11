Al menos dos personas han muerto tras la explosión de un vehículo en las cataratas del Niágara, fronterizas entre Estados Unidos y Canadá. El paso ha sido cerrado en ambas direcciones tras el estallido en una de las cabinas del peaje del Puente del Arcoíris.

Según medios de comunicación americanos, se trataría de un «intento de atentado terrorista» con «una gran cantidad de explosivos en el vehículo». La explosión ha provocado evacuaciones y ha dejado al menos otra persona herida que pertenecería al personal de la frontera, además de los dos fallecidos, que serían las personas que viajaban en el interior del coche.

El FBI ya se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para investigar la explosión como un posible atentado terrorista junto a las autoridades locales, estatales y federales. Tal y como asegura Fox News, se trataría de un coche bomba.

Desde las autoridades de Nueva York también están «vigilando de cerca» la situación. Así lo ha asegurado su gobernadora, Kathy Hochul, a través de su perfil oficial en redes sociales. Además, Hochul ha confirmado su viaje a Búfalo para reunirse «con las autoridades y el personal de emergencia».

