Kate Middleton y el príncipe Guillermo llegan a Wimbledon y el público reacciona de manera unánime

Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra no se han querido perder la cita por excelencia del deporte británico. A las cinco de la tarde ha dado comienzo la gran final masculina de Wimbledon. Un encuentro que enfrenta al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner. Minutos antes del inicio, los futuros reyes de Inglaterra han hecho su entrada triunfal a las gradas de la pista central de las instalaciones. En esta ocasión no han estado solos, los han acompañado dos de sus tres hijos: George y Charlotte.

En el momento de su llegada, el público presente los ha acogido con una calurosa bienvenida que ha estado cargada de intensos aplausos. Tal ha sido la expectación que una buena parte de los asistentes, ya situados en los lugares destinados a los aficionados, se han puesto en pie para recibirlos. Un gesto muy simbólico que evidencia que la familia Gales es muy querida por los británicos y por todos los fieles seguidores que atesoran a lo largo y ancho del mundo.

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton junto a dos de sus tres hijos en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera y al igual que lo hizo en la final femenina, Kate ha deslumbrado con un look impecable con el que reafirma su exquisito gusto y pasión por la moda. En esta ocasión se ha decantado por un vestido en un tono azul vibrante con escote pico y mangas cortas. La elección contaba con un detalle en el hombro con la misma tela de la confección y estaba rematado con un fajín estrecho que enmarcaba su figura.

Kate Middleton en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Siguiendo la línea protocolaria, ha portado el broche de lazo morado y verde, una insignia reservada para miembros de honor y otras personalidades pertenecientes al comité organizador del All England Lawn Tennis and Croquet Club, que abandera el evento. Sus ya características ondas al agua han sido las protagonistas del peinado y ha rematado el look con una gran pamela para protegerse del sol con la que ha entrado en la mano.

La semana deportiva de los príncipes

La semana que termina ha sido muy completa para los príncipes de Gales en lo que al plano deportivo se refiere. El heredero al trono inglés ha participado en el Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2025. Un torneo de polo benéfico que recauda fondos para diversas causas que apoya el matrimonio mencionado. El evento tuvo lugar el pasado viernes 11 de julio y se ha celebrado en el Guards Polo Club.

Guillermo de Inglaterra en un torneo de Polo. (Foto: Gtres)

Por su parte, Kate ha hecho acto de presencia en la final femenina de Wimbledon, celebrada el pasado sábado 12 de julio. Un emocionante partido que finalizó con la victoria de la polaca Iga Świątek, que venció a la estadounidense Amanda Anisimova. Una disputa que la futura reina consorte de Inglaterra siguió muy atenta desde el palco presidencial.

Kate Middleton en la final femenina de Wimbledon. (Foto: Gtres)

El broche final a estos días lo han puesto con la asistencia en familia al enfrentamiento que decidirá quién será el ganador masculino de esta edición del campeonato británico, catalogado ya como la competición oficial más antigua del mundo de esta disciplina. Los hay que incluso apuntan a que se trata del más prestigioso de los existentes.