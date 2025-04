Sea como fuere, lo cierto es que este nuevo episodio llega en mitad de otras especulaciones que aseguran que, durante su paso por Supervivientes, Terelu Campos ha recibido un trato de favor. Cabe recordar que la ex colaboradora de Sálvame ha permanecido 18 días en Honduras ejerciendo como «fantasma del futuro», sin ser concursante oficial. Acostumbrada a estar en el foco mediático, parece dispuesta a no dejar que estos comentarios dañen su imagen, aunque su enfado demuestra que no le son indiferentes.

El origen de la polémica que afecta a Terelu Campos

Durante su estancia en Honduras como concursante del futuro de Supervivientes, Alessandro Lequio hizo una insólita revelación sobre la primogénita de María Teresa Campos y su carácter. El aristócrata, en Vamos a ver, contó que en el pasado, Terelu Campos tuvo una secretaria que le sostenía el cenicero y le ponía la mano para «escupir los chicles durante la publicidad». Un comentario que negó tajantemente Alejandra Rubio, que trató de desmontar sus argumentos.

Ahora una mujer que trabajó con ella en Telemadrid, ha salido a la palestra para hablar de cómo se comportó Terelu durante esa etapa y ha suscrito cada palabra del colaborador televisivo. «Lo que cuenta Lequio es verdad», dijo el pasado jueves 3 de abril en TardeAR, donde ofreció su testimonio.

Durante aquella época, todavía se podía fumar dentro de los platós de televisión y como el tiempo de publicidad era reducido, según cuenta esta testigo, Terelu no hacía ni el amago de encenderse el cigarro: «A Terelu no le daba tiempo a salir fuera a fumar y su asistente personal le metía el tabaco, le encendía los cigarros y le sostenía el cenicero».

Pero este no fue el único gesto de la madre de Alejandra Rubio con su secretaria: «A ella le gustaba tomarse el yogur removido y entonces su secretaria con una cucharilla le removía el yogur y se lo llevaba removido».