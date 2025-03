El error que Terelu Campos cometió durante su boda con Miguel Ángel Polvorinos

La vida sentimental de Terelu Campos ha sido objeto de titulares en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. De hecho, recientemente, desde los Cayos Cochinos, ella misma ha asegurado que «había estado con mucha gente» y que «España ardería si se enterara». Sin embargo, en su currículum amoroso destaca un nombre: el de Alejandro Rubio, el hombre con el que pasó por el altar y se convirtió en madre primeriza. Sin embargo, no fue el único con el que se dio el «sí, quiero». Y es que cabe recordar que el 22 de mayo de 1993, justo cinco años antes de sellar su amor con el padre de su primogénita, se vistió de blanco para contraer matrimonio con Miguel Ángel Polvorinos, un cámara de Televisión Española.

Contrajeron matrimonio en una boda civil en la que Terelu lució un prestigioso traje de seda de color marfil con una gargantilla de perlas de cinco vueltas. Juntaron a decenas de invitados que fueron testigos de su gran día pero, sin embargo, la pareja cometió un gran error que sigue siendo recordado a día de hoy. Y es que ninguno de los dos se acordó de contratar a una empresa que se encarga de realizar fotografías y videos que inmortalizaran el enlace matrimonial. «Me caso con un cámara de televisión, y se nos olvida a los dos el fotógrafo y el vídeo», recordó entre risas la hermana de Carmen Borrego, años después. Este olvido les obligó a conformarse con las fotos que publicaron las revistas del país días después de la boda, las cuales se convirtieron en el único recuerdo del especial día. Es por ello por lo que en una de sus intervenciones en Viva la vida, pidió que si alguien tenía fotos de aquella boda, que se las hicieran llegar.

Terelu Campos en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en Madrid. (Foto: Gtres)

Terelu y Miguel Ángel se conocieron en las instalaciones de la cadena pública, donde se comenzó a fraguar su historia de amor. «En esa época, había cámaras de primera, que eran los que llevaban la grúa, los que estaban sentados en la grúa. Entonces estaba mexi, le llamaban el mexicano, yo me acuerdo que cuando soltaba mi discurso él se asomaba de la grúa, me miraba, y que mi mexi me dijera que lo había hecho bien me daba la vida», contó en Mañaneros.

Terelu Campos en la presentación de ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

Después de vivir un noviazgo y un posterior matrimonio intenso, ambos decidieron separarse en 1996 por motivos que a día de hoy se desconocen. No obstante, ha sido la propia Terelu la que reveló, en una entrevista concedida a Diez Minutos, que no mantiene ningún tipo de relación con él en la actualidad. «No sé nada de Miguel, pero como es una bellísima persona, supongo que estará estupendo, feliz y estable. Es un hombre al que recuerdo con mucho cariño. Formó parte de lo que fue una experiencia diferente, que fue el convivir», expresó.