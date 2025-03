La entrada de Terelu Campos en Supervivientes 2025 no fue igual que la del resto de sus compañeros, ya que su tiempo en Honduras era limitado porque el 26 de abril estrena la obra teatral Santa Lola, y además tenía la oportunidad de abandonar el reality cuando quisiera sin ningún tipo de penalización. Tras varias semanas mostrando sus dotes de supervivencia, la hija de María Teresa Campos ha tomado una importante decisión, la de abandonar el concurso.

«Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura», comentaba. «Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo», revelaba. Desde LOOK vamos a repasar algunos de los momentazos que ha protagonizado la madre de Alejandra Rubio. Y es que, lejos de pasar desapercibida durante su participación, ha dado más juego del que se esperaba. Sin duda, una gran sorpresa para los telespectadores y seguidores del formato.

El salto en helicóptero

Nada más arrancar la edición, Terelu Campos confirmó que su fichaje iba a dar que hablar. Y así fue. Si bien no pensaba saltar en helicóptero, ritual que hacen los participantes para dar el pistoletazo de salida al concurso, la colaboradora de televisión tomó la decisión in situ de hacer el salto. «Otros años ha habido fantasmas del pasado en Supervivientes, pues este año va a haber fantasmas del futuro y vas a ser tú. Te vamos a dar la oportunidad de convertirte en concursante, pero si superas los 21 días que estuvo tu hermana Carmen Borrego, si lo superas podrás luchar por el premio de 200.000 euros, hasta entonces no serás concursante y sintiéndolo muchísimo no puedes saltar del helicóptero», le comentó Jorge Javier Vázquez. Ante estas palabras Terelu respondió firme. «¿Qué no puedo saltar? Muy bien, pues eso lo decidiré yo, no tú», dijo. Finalmente, Terelu Campos saltó, dejando así atrás algunos de sus miedos.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

La divertida conversación con Jorge Javier Vázquez

En la primera conexión en directo, Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez, presentador principal del programa, tuvieron una divertida conversación. «Me pinchan y no me lo creo. Si todavía está en Honduras», dijo Vázquez. «¿Hace mucho que no pescas?», preguntó en clave de humor el comunicador. «Y que no me pescan no te digo», respondió ella, lo que provocó las risas de Jorge Javier: «Has ido al lugar ideal para encontrar el amor», añadió.

Un baile viral

Sin duda, otro de los grandes momentos protagonizados por Terelu fue cuando hizo el baile de Montoya. El que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha visto su fama aumentada tras su paso por el mencionado formato, en el que cantó una canción que no tardó en viralizarse en las redes sociales. No quiso perderse la oportunidad de hacer esta coreografía Terelu Campos. De esta manera, mostró su faceta más cercana y divertida.

Terelu Campos en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Un susto en directo

Terelu Campos ha ido cambiando de localización para pasar tiempo con todos los concursantes. Antes de su abandono, el único grupo que le quedaba era el de Playa Misterio. Después de un enfrentamiento con Pelayo se montó en una barca sin saber cuál era su destino.

En medio de la noche cerrada, la hermana de Carmen Borrego llegó al citado lugar mientras que sus tres habitantes (Manuel, Anita y Montoya), estaban escondidos. Ahí la presentadora iba a conocer a sus compañeros, pero antes la organización quiso jugar un poco con ella. Conocedores de que tiene miedo a la oscuridad la dejaron a la espera en la playa sola. «Yo aquí no me puedo quedar sola, Sandra, no sobrevivo. No he hecho nada malo para recibir este castigo. Yo no puedo. Sácame de aquí», expresó Terelu. Fuera de micros, Sandra se apiadó de ella. «Me está dando algo Terelu», dijo, entre risas, antes de irse a publicidad. Al volver, la televisiva seguía en tensión. «Hay más imágenes para ti», comentó Berneda y fue entonces cuando aparecieron los concursantes.