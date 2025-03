Supervivientes ha comenzado hace tres días y ya han saltado las alarmas. El concurso es conocido por ser uno de los más duros de la televisión y, cuando apenas se cumple una semana desde su inicio, ya hay conflictos, gritos, nominaciones e intentos de abandono. El reality está a punto de recibir a Montoya, el cual tendrá que saltar del helicóptero, como ya han hecho sus compañeros.

La participación de Montoya no le extrañó a nadie tras el paso de este por La isla de las tentaciones. Allí mostró su carisma y se hizo con un ejército de fans que ahora seguirán su andadura en otra isla. Así lo reveló LOOK en exclusiva. Su llegada se ha retrasado tres días, pero como dicen «lo bueno se hace esperar» y su fichaje en el concurso puede dar mucho que hablar.

Montoya en la nueva edición de ‘Supervivientes’.(Foto:Mediaset)

Si bien es cierto, al resto de concursantes de esta edición no les ha hecho falta demasiado, ya que a pocas horas de la nueva gala, se ha desvelado que han tenido que activar el protocolo de abandono. Esto se debe a que uno de los participantes habría solicitado su salida de los Cayos Cochinos. Se desconoce quién será el concursante que ha llegado a su límite, pero en el programa de Emma García han querido adelantar qué pasará en la próxima Conexión Honduras e, incluso, hacer sus apuestas sobre quién será la persona que lo ha solicitado.

Los colaboradores de Fiesta han dado su opinión al respecto y hay quien apuesta a que la primera en abandonar la isla sería Terelu Campos. Sin embargo, no es una decisión unánime, sino que hay quien apunta a que será Pelayo Díaz, Beatriz Rico o la ex concursante de MasterChef, Samya Aghbalou. Esta ya tuvo que ser rescatada nada más llegar al archipiélago y ha protagonizado uno de los momentos más sonados de la edición, recriminando a sus compañeros su nominación.

Primeros conflictos en la nueva edición de ‘Supervivientes’.(Foto:Mediaset)

«A ver, decidme quién me ha nominado, pedazo de falsos», ha expresado, visiblemente molesta, Samya. Una petición que Laura Cuevas no ha dudado en contestar explicándole que «estamos en un concurso» y asegurando también que «te nomino y ya está». Estas palabras dejan entrever las primeras rencillas en esta nueva edición de Supervivientes, pero prometen no ser las únicas.

La supervivencia en el Caribe no es tan idílica como parece, sino que es una experiencia dura donde ponerse a prueba y ver hasta dónde están dispuestos a llegar. El clima, la ausencia de provisiones a la que están acostumbrados y los bichos hacen que su estancia no sea demasiado acogedora. El propio Pelayo Díaz ha recordado que «si a alguien le molesta la arena y los bichos, se ha confundido de reality». Esto sitúa de nuevo a Samya como candidata a abandonar Honduras, ya que ella misma ha confesado que «¿Qué es esto? Me da mal rollo. ¿Es una pulga, es una hormiga, una araña?». Todo ello en tono agitado y visiblemente nerviosas, asegurando que «¡me está dando un brote!. ¿Dónde está el médico?».

Primeros conflictos en la nueva edición de ‘Supervivientes’.(Foto:Mediaset)

Su actitud es lo que ha llevado a los colaboradores del programa Fiesta a elegirla en su quiniela como la primera en volver a España. Más allá de estos intentos por adivinar de quién se trata, habrá que esperar a que Sandra Barneda lo confirme. Será ella la que revele la identidad de la persona que ha activado el protocolo de abandono. La misma que entrevistará al concursante y manifestará cuáles son los motivos que han llevado a dicha decisión. ¿Quién será el primero en dejar el paraíso?