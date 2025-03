Aunque no fue una concursante al uso de esta nueva edición de Supervivientes, Terelu Campos ha dejado huella en Honduras. Tras pasar varias semanas en los Cayos Cochinos, la presentadora ponía fin a su aventura hace unos días solicitando el abandono voluntario. Y es que, además su tiempo era limitado, dado que el próximo 26 de abril debutará en el teatro con la obra Santa Lola, producida por su gran amiga Lara Dibildos.

El plan de Terelu Campos

La hija de la desaparecida María Teresa Campos aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 25 de marzo, alrededor de las 2:00 horas. Tras su llegada a España visitó el plató del formato y, ahora ha reaparecido saliendo de un centro de belleza en el que se ha hecho la manicura para ponerse a punto. A su salida del local, Terelu insistía en que tenía prisa y en que, por ahora, no se había puesto al día de las cosas que han ido sucediendo mientras estaba en el concurso. Sin embargo, aseguraba que esta noche reaparecerá en ¡De Viernes!, formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en el que colabora desde hace un tiempo.

Terelu Campos saliendo de un centro de belleza. (Foto: Gtres)

Lejos de pasar desapercibida durante su participación, ha dado más juego del que se esperaba. Sin duda, una gran sorpresa para los telespectadores y seguidores del formato. De hecho, nada más arrancar la edición, Terelu Campos confirmó que su fichaje iba a dar que hablar. Y así fue. Si bien no pensaba saltar en helicóptero, ritual que hacen los participantes para dar el pistoletazo de salida al concurso, la colaboradora de televisión tomó la decisión in situ de hacer el salto.

Terelu Campos tras su llegada a España. (Foto: Gtres)

«Otros años ha habido fantasmas del pasado en Supervivientes, pues este año va a haber fantasmas del futuro y vas a ser tú. Te vamos a dar la oportunidad de convertirte en concursante, pero si superas los 21 días que estuvo tu hermana Carmen Borrego, si lo superas podrás luchar por el premio de 200.000 euros, hasta entonces no serás concursante y sintiéndolo muchísimo no puedes saltar del helicóptero», le comentó Jorge Javier Vázquez. Segundos después, Terelu respondió. «¿Qué no puedo saltar? Muy bien, pues eso lo decidiré yo, no tú», dijo. Finalmente, Terelu Campos saltó, dejando así atrás algunos de sus miedos.

Terelu Campos atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

Sus últimas palabras antes de abandonar

«He cumplido mi tiempo. Estoy segura. Quiero darle las gracias a todos, pero yo he cumplido mi tiempo. Estoy segura. Con todo el respeto al equipo, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, sino para mi cuerpo», dijo en la última emisión en directo del reality de supervivencia desde Honduras.