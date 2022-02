El enfado de Coto Matamoros a su llegada a Madrid

Coto Matamoros ha vuelto a Madrid. Así lo confirman unas imágenes exclusivas que ha obtenido la agencia Gtres. Los reporteros se han encontrado con el hermano de Kiko Matamoros a su llegada a la estación de Atocha el pasado domingo. Coto se ha mostrado muy sorprendido ante la presencia de las cámaras, ya que no es un personaje mediático, a diferencia de su hermano. Reacio a conceder declaraciones, Matamoros ha intentado pasar desapercibido. El hermano del colaborador de Sálvame se encontraba hablando por teléfono cuando la redactora le ha preguntado por su viaje a Madrid y le ha dicho que hacía mucho que no se le veía: «hace más que no os veo a vosotros», ha contestado.

Algo molesto por la presencia de las cámaras, Coto no ha dejado de hablar por teléfono ante las preguntas de la redactora, que finalmente ha desistido en su empeño de que diera algún tipo de declaración. No obstante, ha terminado esbozando una sonrisa.

Alejado de los focos desde hace tiempo, en alguna ocasión ha dicho que las televisiones “ya no le llaman”, a pesar de que hace algunos años sí que recibió algunas ofertar para participar en realities, que prefirió rechazar.

Tensiones con su hermano

La relación entre Kiko y Coto Matamoros no pasa por su mejor momento. No es ningún secreto que ambos llevan enfrentados un tiempo y que, al menos de cara al público, no mantienen contacto. Una realidad que ha quedado confirmada tras una de las últimas publicaciones en redes sociales de Coto.

A través de los stories de su perfil, Coto se ha hecho eco de una publicación en la que un usuario se mofaba de su hermano. En lugar de defenderlo, lo que ha hecho ha sido reforzar la crítica del internauta: «para lo que ha quedado este personaje», ha escrito.

El pasado mes de enero, en una entrevista en La Razón, Coto se mostró muy crítico con Kiko y cerró la puerta a cualquier tipo de acercamiento con él: «No me planteo un acercamiento con él. Si yo fuese justo le tendría que haber metido veinte o treinta querellas criminales», sentenció.

En otra reciente publicación en su perfil, Coto ha hecho referencia a la situación económica de su hermano y ha dicho que «ha tenido que pagar el colegio de sus hijos». Ha sido a raíz de una imagen en la que comparaba a Kiko con Edu Soto en el papel de Mortadelo tras sus recientes retoques estéticos y atacaba directamente a Marta López, su pareja: «bastante tendrá con aguantar al coñazo de pareja con quien comparte su vida», recalcó. Un comentario después del que un seguidor le increpó por criticar a su hermano, lo que resultó detonante para que Coto revelara que había tenido que pagar «hasta el colegio de sus hijos».