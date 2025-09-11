La potente respuesta de Carlo Costanzia padre a las memorias de Mar Flores

Mar Flores ha vuelto a convertirse en una de las celebridades del momento tras publicar sus memorias, tituladas Mar en calma. En ellas, la modelo ha compartido historias, vivencias y aprendizajes de su pasado que marcaron para siempre su vida y, como no podía ser de otra manera, Carlo Costanzia di Costigliole, el hombre con el que estuvo casada cuatro años y con el que tuvo a su primer hijo, ha obtenido un gran protagonismo. De hecho, la modelo ha detallado con pelos y señales cómo fue su matrimonio, el cual terminó en 1996 de una manera que no fue nada amistosa.

Por ahora, el padre de su primogénito ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el último proyecto literario de su ex pareja, aunque lo cierto es que el último movimiento que ha realizado en la red no ha pasado desapercibido, ya que puede considerarse como una clara respuesta indirecta a la que llegó a ser su esposa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlo Padre (@carlocostanziapadre)

En su perfil oficial de Instagram, Carlo Costanzia di Costigliole ha publicado una fotografía junto a su primer nieto y su hijo Carlo. Los tres aparecen muy sonrientes mientras sujetan al pequeño, cuyo rostro está tapado con un emoji, con el objetivo de salvaguardar su privacidad. «Puro amor incondicional», escribía el italiano junto a la tierna instantánea.

Este inesperado movimiento podría interpretarse como un claro mensaje de Carlo Costanzia a Mar Flores, con quien no tiene intención de enterrar el hacha de guerra, años después de su divorcio. No obstante, su firme postura no le prohíbe mantener una excelente relación con el hijo que tienen en común y, por consiguiente, con su nieto. Algo de lo que presume sin ningún tipo de filtro en la red.

Mar Flores y Carlo Costanzia en una cena. (Foto: Gtres)

Después de esta publicación, la pregunta más repetida de las últimas horas ha sido cómo le habrá sentado esta fotografía a Mar Flores. Y es que recientemente, Sandra Aladro informó de que la modelo le mandó una carta a su ex pareja para dejar sus diferencias atrás e intentar mantener una relación cordial cuando se enteraron del nacimiento de su nieto. Un ofrecimiento del que nunca recibió respuesta, dejando entrever que Costanzia no está dispuesto a querer empezar de nuevo, aunque sí que reitera, cada vez que tiene oportunidad, que tiene una muy buena sintonía tanto con su hijo como con todo su entorno.

La postura de Alejandra Rubio

La fotografía de Carlo Costanzia di Costigliole también ha salido a la luz justo unas horas después de que Alejandra Rubio estallara en el aeropuerto de Madrid contra la prensa tras ser grabada con su hijo, recordando que no puede ser captada por las cámaras mientras lleva a un menor. «No me puedes hacer fotos mientras estoy con él, es que es la ley», decía, dejando claro que quiere proteger en todo momento la privacidad del bebé.

Alejandra Rubio en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Telecinco)

¿Cómo le habrán sentado que su suegro haya publicado la fotografía (mencionada líneas más arriba) en este preciso momento? Por ahora, la influencer no ha dado declaraciones al respecto, así como tampoco ha reaccionado al dicho post.