Alejandra Rubio estalla contra la prensa y se refugia en un libro que no es el de Mar Flores

La publicación de Mar en calma, las esperadas memorias de Mar Flores, ha destapado un sinfín de reacciones en el mundo del corazón. El libro, de 250 páginas, recopila episodios íntimos y secretos de la vida de la modelo y empresaria, muchos de los cuales nunca habían salido a la luz. Aunque la atención mediática se ha centrado en las menciones a personajes conocidos como Alessandro Lequio o incluso el empresario Fernando Fernández Tapias, uno de los episodios más tensos en torno al lanzamiento no lo ha protagonizado directamente Mar Flores, sino su nuera: Alejandra Rubio.

La hija de Terelu Campos se ha visto inesperadamente en el centro de la polémica mediática por un asunto muy delicado: la exposición pública de su hijo, fruto de su relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. La joven colaboradora de televisión ha vivido un episodio desagradable a su llegada al aeropuerto de Madrid este miércoles, cuando ha sido abordada por reporteros mientras empujaba el carrito de su bebé. Ante las preguntas sobre el nuevo libro de Mar Flores, Alejandra ha reaccionado con firmeza al ver que las cámaras no se apartaban: «¡No puedes grabarme mientras estoy con mi hijo! Es que no me puedes hacer fotos mientras estoy con él, es que es la ley».

Alejandra Rubio en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Telecinco)

Aunque los periodistas han evitado enfocar al menor, Rubio ha insistido: «Me tienes que preguntar, pero es que voy con un menor… No puedes grabarme mientras estoy con un menor. Que se vea también que te ríes de mí. Ya has conseguido lo que querías, tenerme aquí con mi hijo», ha dicho. Estas palabras evidencian la tensión que se ha vivido en el aeropuerto, pero también el hartazgo de Alejandra frente a lo que considera una vulneración de sus derechos como madre. Tanto es así que tras el altercado, ya en un tono más calmado, Alejandra ha decidido publicar un comunicado en sus redes sociales. El texto, escrito en son de paz pero con contundencia, busca aclarar su postura y recordar a la prensa una cuestión legal de gran relevancia. «Buenos días. Vengo a dejar una cosita por aquí en son de paz y con mucho amor», comienza el mensaje.

La nieta de María Teresa Campos ha añadido una frase que ha marcado el debate: «Ser personaje público no se hereda». Asimismo, ha aludido a una sentencia de 2023 en la que se deja claro que los hijos de celebridades no pueden ser tratados como figuras públicas por extensión. Según esta jurisprudencia, está prohibido que los medios capten, reproduzcan o publiquen imágenes de menores, incluso aunque estas aparezcan pixeladas o se graben en lugares públicos.

Comunicado de Alejandra Rubio. (Foto: RRSS)

Además, para dejar claro que no tiene ningún interés en alimentar la polémica en torno a las memorias de Mar Flores, Alejandra ha compartido en sus redes sociales su nueva lectura personal, que en ningún caso es el libro escrito por la madre de su pareja. Se trata de Bugiarde si diventa, un libro de Felicia Kingsley. La colaboradora ha mostrado que se trata de un manual en italiano, idioma que está aprendiendo con el objetivo de acercarse a las raíces de Carlo Costanzia y poder comunicarse mejor con su entorno familiar. Un gesto con el que demuestra que prefiere centrarse en su vida personal y en nuevos aprendizajes antes que entrar en el ruido mediático que rodea a la publicación de Mar en calma.

Carlo Costanzia reacciona a las memorias de su madre

Por su parte, Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y pareja de Alejandra Rubio, también ha sido abordado por las cámaras tras la publicación de Mar en calma. Sin embargo, el joven ha optado por una actitud mucho más discreta que la de su pareja. Ante las preguntas de los periodistas de Vamos a ver, Carlo se ha limitado a dar una respuesta breve y diplomática: «No voy a decir nada, pero muchas gracias». Con estas palabras ha dejado claro que no desea entrar en la polémica ni alimentar el debate en torno a las memorias de su madre, evitando así posicionarse en un tema que afecta tanto a su familia como a su vida personal.