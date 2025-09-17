Cayetano Martínez de Irujo desmiente a Mar Flores y desvela el motivo de su ruptura

Las memorias de Mar Flores han rescatado de la hemeroteca su historia de amor con Cayetano Martínez de Irujo. Su romance se remonta a finales de los noventa, consolidándose como uno de los más breves de la crónica social de nuestro país. Tan solo duró algo más de un año, pero estuvo marcado por varias polémicas que, con la recién publicación de la autobiografía de la modelo, han vuelto a salir a la luz.

Siempre se había contado que fueron las fotografías de Mar Flores con Alessandro Lequio las que dinamitaron por completo su noviazgo. Y aunque Mar ha destacado que «siempre hubo mucho cariño entre ellos», lo cierto es que, en medio del revuelo mediático, ha sido el duque de Arjona el que ha alzado la voz para desmentir dicha información y contar, por primera vez, cuál fue el verdadero motivo que provocó su ruptura. «La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino. Esa fue la verdadera causa», ha contado en una reciente entrevista.

Cayetano Martínez de Irujo en los premios Telva Solidaridad. (Foto: Gtres)

Durante su relación con Cayetano, Mar tuvo que hacer frente a la negativa de la familia del aristócrata, quien nunca aceptó su romance. Algo a lo que Martínez de Irujo tampoco ha tenido problema en hablar: «Me arrepiento de haber sacado la cara por ella en la boda de mi hermana. Hoy lamento haber puesto a mi madre y a mi familia contra la pared», confesaba.

Estas recientes declaraciones publicadas por Semana se suman a las que ya proporcionó Cayetano en sus propias memorias, cuando, sin mencionar a Mar, definió su relación con una modelo como una de las peores experiencias que había vivido en el terreno sentimental. «Era una mujer maquiavélica, fría y con doble personalidad […] Yo iba por la vida como si fuera Tarzán. Supermán o Rodolfo Valentino, hasta que viví un romance con una modelo que era la horma de mi zapato en el peor de los sentidos. Yo, que había conquistado a todas las mujeres en cualquier lugar del planeta, que pensaba que todas estaban a mi disposición, saboreé mi propia medicina», contaba.

El buen momento sentimental de Cayetano Martínez de Irujo

Más allá de que el pasado está intentando atormentar su felicidad actual, lo cierto es que Cayetano Martínez de Irujo se encuentra atravesando un muy buen momento personal. El próximo 4 de octubre se va a dar el «sí, quiero» con Bárbara Mirjan, la mujer que lleva siendo su pareja desde hace más de una década.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. (Foto: Gtres)

La ceremonia será religiosa y tendrá lugar en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Más tarde, se trasladarán a la finca Las Arroyuelas para festejar su nuevo estado civil con sus familiares y amigos más allegados.