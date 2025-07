El entorno de Enrique Iglesias cuenta la verdad sobre los rumores de embarazo de Kournikova

En los últimos días han sonado con fuerza los rumores que apuntaban a un posible embarazo de Anna Kournikova. Según algunos medios latinoamericanos, la ex tenista y el cantante Enrique Iglesias iban a aumentar la familia. La pareja ya tiene tres hijos: los gemelos Lucy y Nicholas (7 años) y la pequeña Mary (5 años). Unas fotografías de Kournikova con el vientre aparentemente abultado mientras se encontraba en el aparcamiento de un supermercado en Miami junto a sus hijos fueron las que hicieron saltar todas las alarmas y dispararon las especulaciones. Sin embargo, ahora se sabe que los rumores no son ciertos.

Tal como ha confirmado la revista ¡Hola!, Anna Kournikova y Enrique Iglesias no tienen ningún interés en ser padres de nuevo. Es más, están encantados con la familia que han formado y no se plantean ampliarla, ni ahora ni tampoco más adelante. La pareja es muy feliz con sus tres hijos y no ha pensado en ir a por un cuarto. Los dos están volcados en disfrutar de la infancia de sus hijos y no piensan más allá.

El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias es un padre muy entregado, según él mismo ha mostrado en sus escasas publicaciones en las redes sociales. Además, en alguna ocasión se ha pronunciado sobre su papel como padre y ha dicho que ser padre es algo que ha supuesto un punto de inflexión para él: «Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz. Es increíble verles crecer», dijo en una entrevista en Univisión en 2019. También confesó que le resultaba complicado separarse de ellos por motivos profesionales y, por eso, suele intentar no estar más de dos semanas fuera de casa.

Enrique Iglesias con Anna Kournikova. (Foto: Gtres)

Una relación discreta

Tanto la ex tenista como el cantante siempre han sido muy discretos con su relación y con todo lo que tenga que ver con su vida privada. La pareja comenzó su relación hace ya más de dos décadas, a finales de 2001. Se conocieron en el ámbito laboral, cuando Kournikova participó en el rodaje de uno de los vídeos musicales del cantante. Un año más tarde se dejaron ver juntos en una entrega de premios, pero, a partir de ese momento, prefirieron mantener un perfil bajo. Eso sí, se han convertido en una de las parejas más sólidas y estables del panorama internacional, a pesar de que nunca se han casado.

La próxima cita de Enrique Iglesias

El cantante lleva años alejado de los escenarios, pero este fin de semana volverá a subirse a uno. En concreto, en nuestro país. Será el encargado de poner el broche de oro al Granca Live Fest en Gran Canaria. Una cita en la que compartirá cartel con artistas como Will Smith, Jason Derulo, Ozuna o Delaporte. Hay mucha expectación de cara a esta reaparición y se sabe que, al menos, su hermana Ana Boyer no se perderá el concierto. Habrá que esperar a ver quién más le acompaña.