Paula Echevarría muestra las fotos privadas de sus vacaciones con Miguel Torres

A sus 46 años, Paula Echevarría está viviendo uno de los mejores momentos de su trayectoria personal. Cada vez está más enamorada de Miguel Torres, con el que empezó a salir hace cinco años. Para celebrar su último aniversario han decidido emprender una romántica aventura a República Dominicana. Han pasado allí unos días de relax y la artista ha publicado algunas fotografías privadas en su cuenta de Instagram.

Haciendo gala de la prudencia que siempre le ha caracterizado, Paula no anunció este viaje con antelación para evitar a los paparazzi. Sin embargo, siempre ha sido muy sincera con sus seguidores y por eso ha compartido el momento con ellos.

Paula Echevarría ha desvelado en más de una ocasión que no tiene ninguna intención de pasar por el altar. Fue el 31 de agosto de 2020 cuando supo que estaba esperando un hijo de Miguel Torres. Anunció la noticia por todo lo alto y no tuvo más remedio que dar ciertas explicaciones, pero en todo momento dejó claro que casarse no entraba dentro de sus planes. Que es una pregunta que se le hace de forma habitual y siempre responde lo mismo. Está muy a gusto con el exfutbolista y considera que formalizar la relación no es algo prioritario.

Paula Echevarría ha atravesado por muchas etapas con los medios, pues no siempre ha disfrutado de una buena relación con la prensa, sobre todo cuando se separó de David Bustamante en 2018. Esta ruptura estuvo cargada de polémica y de versiones contradictorias, pero actualmente el cantante y la actriz disfrutan de una bonita amistad. De hecho Bustamante tiene un buen concepto de Miguel Torres, quien está más activo que nunca en sus redes sociales y ha compartido un mensaje para desvelar cómo han sido sus vacaciones.

Paula Echevarría en una playa de República Dominicana / Instagram

El mensaje de Miguel Torres

Los enamorados han puesto rumbo a República Dominicana. Ambos mantienen una conexión muy especial con sus seguidores, han creado una comunidad potente y comparten ciertos secretos con ellos. Por eso cuando han visto que estaban a salvo de los paparazzi han ido destapando detalles que no han dejado indiferente a nadie. «Un sitio increíblemente enérgico donde la naturaleza te atrapa. Ver la simplicidad y la vez la complejidad de la vida del coral te lleva a replantearte muchas cosas y más estando en un mar tan especial y bonito como este», ha escrito Miguel Torres.

Miguel Torres y Paula Echevarría en República Dominicana / Instagram

Paula Echevarría está muy centrada en su faceta de influencer, así que cuida mucho el material que publica en sus redes sociales. «El paraíso existe», escribe debajo de una fotografía que muestra una playa idílica. Acumula casi cuatro millones de fans, así que las fotografías no han tardado en convertirse en tendencia.

Los detalles del romántico viaje de Paula Echevarría

República Dominicana ha sido el escenario perfecto para que Paula Echevarría y Miguel Torres disfruten del amor que siente el uno por el otro. La exmujer de David Bustamante ha aprovechado sus vacaciones para meditar, de hecho se ha despertado a las seis de la mañana para aprovechar más el día. «Hay sitios que trasmiten paz y te conectan contigo mismo y con lo que te rodea y este os prometo que es uno de ellos», ha escrito junto a una imagen que muestra el momento.

La actriz y Miguel Torres también han aprovechado para hacer turismo y visitar algunos pueblos cercanos al hotel donde están alojados. El exfutbolista también se ha animado a mostrar a su querido público por qué opción se ha decantado para desconectar. Él no ha meditado, pero sí ha disfrutado de buenas comidas y de playas de ensueño