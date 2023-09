David Bisbal y David Bustamante se reencuentran tras haber confesado su rivalidad

La primera edición de Operación Triunfo marcó un antes y un después en la industria musical, pero también en la prensa del corazón porque en un momento a otro nacieron muchos rostros que comenzaron a interesar al gran público. David Bisbal y David Bustamante siempre han acaparado la atención de la audiencia. Son dos de los rostros más representativos de OT 1, por eso hay tanta rivalidad entre ellos. Comenzaron su andadura en la industria musical en 2001, justo después de salir del famoso concurso. Aparentemente tenían buena relación, pero ¿cómo se llevaban cuando se apagaban las cámaras?

David Bustamante en una imagen de archivo / Gtres

David Bustamante dio una entrevista en 2016 y admitió que había tensión entre ellos, pero aseguró que era algo «sano» y que nunca habían cruzado los límites. Lo cierto es que Bisbal ha tenido una trayectoria un tanto diferente, pues su proyección internacional ha sido mucho mayor y Bustamante ha decidido desarrollar su carrera en España. El cántabro ha participado en varios programas de entretenimiento, a pesar de que siempre ha tenido mucho cuidado y ha mantenido su vida privada lejos de los focos.

El presentador Arturo Valls ha logrado unir a estos dos rostros tan potentes gracias a un nuevo programa que promete ser todo un éxito. Es un espacio musical que se llamará That’s my Jam España y se emitirá en Moviestar Plus. Los antiguos concursantes de Operación Triunfo no serán los únicos participantes. El músico Víctor Elías, conocido por su papel protagonista en Los Serrano, también forma parte de este proyecto. La primera entrega verá la luz el próximo 2 de octubre.

David Bustamante y su compañero vuelven a trabajar juntos

David Bisbal y David Bustamante en el aniversario de Cadena Dial / GTRES

Arturo Valls jugará un papel muy importante en este concurso. Cuando se enteró de que la NBC vendía los derechos de That’s my Jam contactó con uno de los responsables del espacio, concretamente con Jorge Pezzi. Llegó a un acuerdo y compró el programa, un programa en el que no solo ejercerá de presentador, también será el productor. Su tirón mediático ha hecho que cantantes tan importante como Bisbal o Bustamante quieran colaborar con él, pero no son las únicas estrellas que participarán. También podremos ver a: Abraham Mateo, Marta Sánchez, Chayanne, Ruth Lorenzo o a Nathy Peluso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Movistar Plus+ (@movistarplus)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la presencia de Bustamante y Bisbal, quienes no coinciden públicamente desde 2015. Acudieron al 25 aniversario de Cadena Dial y posaron amistosamente, pero un año después el ex de Paula Echevarría admitió algo importante. «Yo tengo relación con todos mis compañeros de OT, seguimos hablando, tenemos un chat y hacemos una quedada cada año», empezó diciendo en Mi casa es la tuya. Y después matizó: «La competición que hay entre David Bisbal y yo siempre ha sido sana. Siempre hemos sido muy amigos, lo que pasa que siempre se nos ha comparado».

El gran momento que atraviesa David Bisbal

Paula Echevarría y David Bustamante / Gtres

David Bisbal ha aceptado trabajar en Moviestar Plus y el programa que presentará Arturo Valls no será el único que contará con su presencia. El artista protagonizará un documental titulado Bisbal que verá la luz días más tarde de su participación en That’s my Jam España. Concretamente se estrenará el 17 de octubre y abordará los temas más personales de la vida del artista. Entre otros asuntos, explicará por qué sufrió tanto tras la muerte de su entrenador personal, que era uno de sus grandes amigos, y desvelará cómo ha llevado la enfermedad de su padre. Se llama José y padece Alzhéimer.

El exconcursante de Operación Triunfo está en uno de sus mejores momentos y lo ha querido celebrar mostrando ciertos detalles a su querido público. Disfruta de una conexión muy especial con sus fans y no es la primera vez que se convierte en tendencia por el buen trato que les da a sus seguidores.