Eva González fue una de las asistentes a los cada día más codiciados Premios Esquire Hombres del Año, que premian a personalidades del mundo de la cultura, el arte y el deporte que «nos inspiran con su talento, su compromiso y su afán por ser mejores». El evento tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y contó con la presencia de numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Entre los premiados se encontraban el cantante Raphael, el reciente campeón de Moto GP Jorge Martín, los actores Mario Casas y Enzo Vogrincic; o el futbolista del Real Madrid CF, Dani Carvajal.

La modelo y presentadora de televisión española llegó al enclave a primera hora de la tarde. Lo hizo muy sonriente y ataviada con un vestido ajustado salpicado de brillantes, de manga larga, cintura drapeada y escote profundo. Eva posó en el photocall desplegado expresamente para la ocasión y atendió, de igual forma, a los medios de comunicación congregados allí. Aunque la modelo siempre ha hecho gala de su hermetismo para con su vida privada y la de los demás, se pronunció mínimamente sobre la portada que, hace escasos días, han protagonizado quien es presumiblemente íntima amiga suya, María José Suárez, e Iker Casillas.

Eva González en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La revista Semana publicó hace varios días, en exclusiva, imágenes de lo que parece ser una nueva cita entre Iker Casillas y María José Suárez, por las calles de Madrid. La relación entre Casillas y Suárez tiene sus raíces en una amistad que se remonta a años atrás. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando las instantáneas que evidencian su cercanía han salido a la luz. Los planes compartidos por la capital madrileña se han vuelto habituales, convirtiéndose en momentos destacados en sus agendas. Estas reuniones, que incluyen divertidas veladas con amigos, han dejado patente la complicidad entre ambos, si bien es cierto que por el momento, los dos niegan que exista nada más que una amistad entre ellos.

Sea como fuere, lo cierto es que al ser preguntada expresamente por elllo, Eva González se mostró de lo más tajante. La que fuera presentadora de MasterChef aseguró que sí ha visto la publicación. No obstante, a estas alturas de su vida «hay pocas cosas que me sorprendan». «La portada la he visto en Instagram y luego me lo han dicho, claro, pero no he visto la revista por dentro ni nada. Pero a mí en esta vida muy pocas cosas me sorprenden ya. No voy a decir nada», fueron sido sus palabras. Unas que si bien pronunció entre risas, han hecho saltar las alarmas sobre el estado de su amistad con María José Suárez. Las dos mujeres han presumido de su buena relación durante años, pero el posible romance de María José con la ex pareja sentimental de Eva, podría haber enfriando su amistad.

Eva González y María José Suárez en Madrid. (Foto: Gtres)