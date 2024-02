Eva González y Cayetano Rivera de acuerdo en la clave del futuro de su hijo

Eva González se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. «Doy la bienvenida a los 43 rodeada de amor. Me siento bendecida por la familia que tengo, jamás nos soltaremos. Os quiero tanto… ¡Gracias a todos por las felicitaciones, me he sentido muy muy querida!», escribía la modelo en sus redes sociales, en noviembre, con motivo de su 43 cumpleaños.

Tras más de trece años juntos, en 2022, la presentadora rompió su relación con Cayetano Rivera y desde ese momento, ambos han mantenido la cordialidad por el bien de su hijo, Manuel. Esta última semana, el pequeño de 5 años, fue a ver torear a su padre en la localidad madrileña de Moralzarzal y protagonizó un emotivo momento, cuando le lanzó al diestro un ramo de flores. Asimismo, cuando esto ocurrió, el torero declaró que el pequeño entiende su profesión, pero no seguirá sus pasos.

Eva González y Cayetano Rivera con su hijo / Gtres

Una decisión sobre el futuro de Manuel, que también comparte su madre, Eva: «Estoy de acuerdo con Cayetano en que nuestro hijo no siga sus pasos», ha confesado de forma tajante ante los micrófonos. Estas declaraciones no han cogido a nadie por sorpresa, ya que meses antes del nacimiento de su único descendiente, la comunicadora transmitió en más de una ocasión que no le gustaría que su hijo se dedicara a lo mismo que su padre.

Cayetano Rivera y Eva González con su hijo / Gtres

«Mi sueño mayor es mi niño. Tengo mi corazón muy lleno y estoy muy feliz con mi niño, mi trabajo, mi familia y mis amigos. Nada más», ha continuado diciendo, mostrando el amor tan tierno que siente por su hijo. «Yo mis sueños de libertad, gracias a Dios, los voy pudiendo cumplir porque la libertad está en hacer lo que realmente te gusta y en este caso, para mí, presentar es mi gran pasión y puedo hacerlo cada día, así que feliz», ha afirmado, recalcando el buen momento en el que se encuentra.

El vestido que une a Eva González y Blanca Romero

La vida sentimental de Cayetano Rivera siempre ha estado en el punto de mira. Sin embargo, solo ha habido dos mujeres con las que se ha visto preparado para darse el ‘sí, quiero’: Blanca Romero y Eva González. Ahora, las dos han coincidido en un detalle revelador que muestra su estilo similar.

Con solo dos días de diferencia, ambas modelos han sido vistas luciendo el mismo vestido de la misma marca, con un valor de 170 euros. Esta coincidencia resalta su afinidad estilística al optar por un vestido largo ceñido con un estampado de ondas en blanco y negro de la marca de Inés Domecq.

Eva González en un evento/ Gtres

El vestido en cuestión es parte de la colección de The IQ Collection. Bautizado como Alma, este diseño está fabricado íntegramente en España, destacando por su patrón elástico y ajustado que crea una ilusión óptica que estiliza la figura.

Blanca Romero en la MBFW/ Gtres

Además de su elegante diseño, el vestido Alma presenta un cuello Perkins, cierre con cremallera invisible en la espalda y un favorecedor fruncido en el abdomen. Esta versátil prenda es ideal tanto para eventos nocturnos como para ocasiones especiales donde se requiere un estilo impecable como invitada.