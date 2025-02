Los peores looks de la historia de los premios Goya: de Ana Obregón a Belén Rueda

Carla Pereira

La directora del corto de animación Todo está perdido, nominado a los Goya 2024 en la categoría de Mejor corto de animación, apostó por un look cuanto menos curioso. Su maquillaje, de fantasía, parecía más propio de un sábado de carnaval. Sabíamos que era un guiño a su corto, pero no fue nada sofisticado, ya que dejaba a la vista la ropa interior, aunque sí llevaba una falda. El complemento que la acompañaba, esa especie de bebé anciano, era original, sí, pero bonito, no.

María Valverde

El modelito de María Valverde en los Goya de 2007 fue, sin duda, uno de los más comentados por su falta de elegancia. El vestido rosa con detalles brillantes no logra resaltar su figura y, en lugar de sofisticación, da un aire infantil. Además, las medias blancas y los zapatos con lazo dorado aportan un toque demasiado cursi que no encajaba con la alfombra roja. El conjunto, en general, carecía de armonía y no fue adecuado para una gala tan importante. Además, ese año era crucial para ella, ya que tras el éxito de A 3 metros sobre el cielo, todas las miradas estaban puestas en su imagen.

Ana Obregón

Otro suspenso de estilo para el vestido de Ana Obregón en los Goya de 2013 fue una elección sin salvación posible en términos de estilo. Con un diseño que recordaba a una menina, el cuerpo de encaje y la falda voluminosa no lograban equilibrar la silueta, y el conjunto en general resultaba más recargado que sofisticado.

Cristina Rodríguez

Resulta irónico que Cristina Rodríguez, una diseñadora de vestuario que ha trabajado en más de 70 películas, además de obras de teatro y series de TV, cometiera este patinazo en los Goya de 2010. Para colmo, ella misma estaba nominada al Premio al Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Por un puñado de besos, la última película de David Menkes. El vestido, un diseño de Hannibal Laguna, consistía en un conjunto asimétrico con una falda de volantes en un tono gris opaco, que no aportaba elegancia alguna. El exceso de adornos, como las plumas en la cabeza, le daban un aire más de desfile de fantasía que de alfombra roja. Resulta aún más sorprendente que la única candidatura de la película fuera la de vestuario, cuando su propio look en la gala no hizo justicia al glamour que se esperaba para una noche tan importante.

Penélope Cruz