Belén Écija, hija de Belén Rueda, se prepara para su boda junto a Jaime Sánchez

Hace tan solo unas semanas, Belén Écija anunció en sus redes sociales que había decidido dar uno de los pasos más importantes de su vida: pasar por el altar con Jaime Sánchez, su pareja. «En mayo, Jaime me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo sin querer», escribía. Hasta ahora, no son muchos los detalles que han trascendido sobre los preparativos del gran día, pero la hija de Belén Rueda ha confesado, en su última aparición pública, que está nerviosa.

«Quedan unos meses, pero tengo muchas ganas, estoy súper nerviosa», comenzaba a decir ante los micrófonos de Gtres durante el estreno de la serie La última noche en Tremor en Madrid. Sobre los planes que tiene para la organización de la celebración, Belén ha sido clara: «Yo no tengo nada estructurado en mi vida. Así que me voy a dejar llevar, lo que me vaya saliendo. Quiero hacer algo también un poco íntimo y que no sea un show», expresaba.

Belén Écija en el estreno de la serie ‘La última noche en Tremor’ en Madrid. (Foto: Gtres)

Ahondando más en la lista de invitados, la hija de Daniel Écija detallaba que, además de la familia, también habrá amigos presentes, pero serán sólo los «más íntimos»: «Sólo voy a invitar a los de verdad», reiteraba. En cuanto a su vestido de novia, la joven ha querido guardar el secreto, por lo que no ha desvelado ni el diseñador ni ningún detalle del diseño. De hecho, ha hecho hincapié en que son datos que no ha revelado ni a sus amigas. Lo que sí que ha manifestado es que acude con su madre a las pruebas del vestido y que, en la próxima cita, se lo probará por primera vez: «Ya tienen hecho el patrón», añadía.

La reacción de su familia

Al mismo tiempo que anunciaba su boda en el universo 2.0, Belén Écija también mostró a sus seguidores la reacción de cada uno de los miembros de su familia, las cuales aseguraba que guardaría «para siempre en su memoria» por haber podido «compartir la alegría, la emoción y la sorpresa de sus caras». Y es que en el video publicado se ve cómo contaron la gran noticia a sus seres más queridos el futuro matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B e l é n É c i j a 𖠊 (@belenecijar)

Como no podía ser de otra manera, entre los comentarios del post destacó el escrito por la madre de la novia, Belén Rueda: «Y la vida sigue… Y te regala momentos como este. Os quiero pareja», expresaba la intérprete.

Aunque, por su parte, Daniel Écija, padre de la novia, no ha escrito nada en la publicación como su ex mujer, sí que aparece en el video mencionado. Primero pregunta si está embarazada y, más tarde, cuando le comunica el compromiso con Jaime, abre la boca en señal de sorpresa. Acto seguido abraza a los dos muy emocionado.